Yaşlı adamı sokak ortasında infaz eden katilin sakinliği şoke etti

Adıyaman'ın merkez Turgut Reis Mahallesindeki Mustafa Yücel Özbilgin Parkının yanında kan donduran bir olay meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, 69 yaşındaki yürüme engelli ve alzheimer hastası Ahmet Elçi'yi başından vurarak infaz etti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgiye göre; elindeki ekmekle kaldırımda yürüyen 69 yaşındaki Ahmet Elçi’nin yanına yaklaşan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, Elçi ile bir süre tartıştı.
HAYATINI KAYBETTİ: Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ahmet Elçi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Elçi, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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