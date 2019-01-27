Yaşlı adamı sokak ortasında infaz eden katilin sakinliği şoke etti

Adıyaman'da 69 yaşındaki engelli Ahmet Elçi'yi başından vurarak infaz ettikten sonra olan yerinden sakince ayrılan katil, kan dondurdu.

Adıyaman'ın merkez Turgut Reis Mahallesindeki Mustafa Yücel Özbilgin Parkının yanında kan donduran bir olay meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, 69 yaşındaki yürüme engelli ve alzheimer hastası Ahmet Elçi'yi başından vurarak infaz etti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Twitter

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Edinilen bilgiye göre; elindeki ekmekle kaldırımda yürüyen 69 yaşındaki Ahmet Elçi’nin yanına yaklaşan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, Elçi ile bir süre tartıştı. Twitter

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Yaşanan tartışmanın ardından şahıs, tabancayı Elçi'nin başına dayayarak ateşledi. Elçi’yi sokak ortasında öldüren şahıs, daha sonra elindeki tabanca ile olay yerinden sakin bir şekilde ayrıldı. Twitter

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