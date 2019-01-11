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Yaşlı adama birliktelik teklif ettiler! Sonrasında ise...

Yaşlı adama birliktelik teklif ettiler! Sonrasında ise...

AYDIN’da bir yaşlı adama birlikte olma teklifinden bulunan iki kadın 500 lirayı alıp kayıplara karıştı. Kayıplara karışan kadınları bulmak için emniyet görevlileri tarafından şehir merkezinde arama çalışması başlatıldı.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 22:22 - Güncelleme: 11-01-2019 22:22

AYDIN’ın Efeler ilçesinde, iddiaya göre 'Birlikte olalım' diyerek Mehmet C.'nin (72) 500 TL'sini alan kimliği belirsiz iki kadın kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan Mehmet C., polise başvurdu.

Olay, Atatürk Kent Meydanı yakınlarında meydana geldi. Mehmet C., Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Atatürk Kent Meydanı’na doğru yürürken, iddiaya göre yanına tanımadığı iki kadın geldi. Mehmet C.'den önce yardım isteyen kadınlar daha sonra cinsel birliktelik teklifinde bulunarak 500 TL istedi. Mehmet C., cebinden 500 TL çıkararak, iki kadına verdi. Kadınlar bir şeyler alıp geleceklerini söyleyerek ortadan kayboldu. Bir süre bekleyen Mehmet C., kadınların geri gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayarak polise şikayette bulundu.

Mehmet C.'nin ifadesi üzerine polis iki kadını yakalamak için çalışma başlattı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Ahmet 11 Ocak 2019 22:42 Ava gıderken avlandı

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