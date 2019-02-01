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Yaşlı adam cuma namazında kendini vurdu

Yaşlı adam cuma namazında kendini vurdu

Samsun'da cuma namazına giden yaşlı adam, belindeki tabancanın ateş alması sonucu sol ayağından yaralandı. Oğlu tarafından hastaneye kaldırılan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 18:56 - Güncelleme: 01-02-2019 18:56

Samsun'da cuma namazına giden Orhan K. (80), hutbe sırasında belindeki tabancanın kazayla ateş alması sonucu sol ayağından yaralandı.

Olay, 19 Mayıs ilçesi Çiftlik Mahallesi Merkez Camisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cuma namazı için camiye giden Orhan K.'nin belindeki tabanca, imam hutbeyi okurken kazayla ateş aldı. Silah sesi üzerine telaşlanan cemaat, Orhan K.'nin yaralandığını görünce büyük panik yaşadı.

YAŞLI ADAMIN SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Karnını sıyıran merminin sol ayağına isabet etmesi sonucu yaralanan Orhan K., oğlu Ziya K. tarafından otomobile bindirilerek Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Orhan K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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