Yaşlı adam cinsel organına şırınga soktu doktorlar görünce şaştı kaldı

Kahramanmaraş'ta D.D.'nin (63) penisine sokup 3 gün çıkarmaya çalıştığı 7 santimetrelik enjektör iğnesi, ameliyatla çıkarıldı. Bu akılalmaz olayı gören doktorlar önce şaşkınlığa uğradı ardından operasyona geçti.

Olay, geçen pazartesi günü meydana geldi. D.D., henüz bilinmeyen nedenle penisine enjektör iğnesini soktu. D.D. iğneyi çıkarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı