Yaşlı adam cinsel organına 90 santimlik telefon kablosu soktu

Çin'de kanser tedavisi gördüğü belirtilen 60 yaşlarındaki bir adam idrar yolunda enfeksiyon nedeni ile meydana gelen kaşıntıyı durdurmak için cinsel organının içine yaklaşık 90 santim uzunluğunda bir telefon kablosu koydu.

İdrar torbasına sıkışan kabloyu çıkarmaya çalışan adamın kanaması başladı. Yaşlı adamın kaldırıldığı hastanede tedavisini yapan doktor Gao Zhanfeng, hastanın kabloyu geri çıkarmak isterken kablonun idrar yolunda sıkıştığını ve bundan dolayı kanamanın meydana geldiğini söyledi. Kablo lazer ile parçalanarak çıkarılırken, yaşlı adam bunun kendisine ders olduğunu ve asla bir daha böyle bir şey yapmayacağını söyledi.