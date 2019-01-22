Yaşlara göre diş macunu kullanımı! Eğer 3 yaşında çocuğunuz varsa...

Çocuklarda diş macunu seçerken yaşına uygun diş macunu seçmeye dikkat etmemiz gerektiğini vurgulayan Pedodontist Uzmanı Begüm Gök Çoban, "0-3 yaşlarında macun kullanmayı önermiyoruz. 3 yaşından sonra macun içeriğindeki en önemli nokta, içerisindeki florik miktarıdır. 0-3 yaşta içinde 500 ppm olan macunlar, 6 yaş sonrasında ise 1000-1450 ppm olan macunları kullanabiliriz. Ayrıca diş macunalarının içinde boyayıcı maddelerin olmamasına, küçük yaştaki çocuklar için alerjen etkisi olacak maddelerden olmamasına, sls olmamasına dikkat etmemiz gerekli." şeklinde konuştu.

Diş çıkaran bebeklere ne iyi gelir?