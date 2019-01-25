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Yaşlanma karşıtı olan bu gıdaları tüketin

Yaşlanma karşıtı olan bu gıdaları tüketin

Yaşlanmaya karşı lifli gıdalar tüketmemiz gerektiğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, önerilerde bulundu.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2019 02:00 - Güncelleme: 25-01-2019 02:00

Sağlıksız ve kötü beslenmenin tüm vücudu olumsuz etkilediği gibi cildinde hızlı yaşlanmasına neden olduğunu ifade eden Ertek, “Tek yönlü beslenme çok yanlış, ihtiyacınız olan tüm vitaminleri yeteri kadar almalısınız. Bu nedenle dengeli ve sağlıklı beslenmenizde fayda var. Sofranızda lifli gıdaların ağırlıklı olmasına özen gösterin. Şekeri ve tuzu mutlaka azaltın." dedi.

Ertek, "Sık sık sebze ve meyve tüketin. A,E ve C vitaminlerini sıklıkla tercih edin. E vitamini yaşlanmaya karşı en etkili vitaminlerden biridir. Hücre yenileyicidir ve hücrelerin daha uzun yaşamasını sağlar. Ayrıca vücuttaki oksijenin en iyi şekilde kullanılmasını sağlar. E vitamini; ceviz, fındık-fıstık, tohumlar, soya, et, balık, yeşil yapraklı sebzeler ıspanak, kuşkonmaz, elma, yumurta ve tahıllarda mevcuttur. C vitamini de yaşlanmaya karşı savaş açar ve kırışıklıkların oluşmasını azaltır. En çok yeşilbiber, turunçgiller, çilek, domates, kivi ve maydanozda bulunur. Yine patates, mantar, yumurta, ayçekirdeği, balık, sarımsak ve ette bulunan selenyum da hücreleri korur ve güçlü bir antioksidandır.” diye konuştu.

25-30 yaş aralığına dikkat
Yaşlanmanın 25- 30 yaş arasında başladığını kaydeden Dermatec Polikliniği Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, “Yaşlanma ise 25-30 yaş arasında başlar. Bu nedenle beslenmenize dikkat etmeniz dışında bu yaşlardan itibaren cilt tipinize uygun bir nemlendirici seçmenizde ve kullanmanızda yarar var.” dedi.

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