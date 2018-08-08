Yaşlanma karşıtı ilaç yolda

Etkinin, AP39, AP123 ve RT01 bileşiklerinin mitokondri hidrojen sülfit verdiğini, eski ve hasarlı hücrelerin daha uzun süre işleyen ve yaşlanma süreçlerini yavaşlatmak için gerekli enerjiyi üretmesine yardımcı olmasından dolayı elde edildiğine dikkat çekildi.

