Avustralya’nın Queensland eyaletinde yaşayan Gina Stewart’ı görenler 47 yaşında olduğuna inanmakta güçlük çekiyor. 4 çocuk bir de torun sahibi olan Stewart, düzgün fiziği ve genç görüntüsüyle büyük beğeni topluyor.
Instagram’da 40 bin takipçisi olan Stewart, Maxim dergisinin yarışmasında da finalistler arasına girdi. Yarı yaşındaki modelleri geride bırakarak finale kalan Stewart, ‘Maxim Finest’ oylamasını kazanması durumunda derginin Avustralya edisyonuna kapak olacak. Güzelliğinin ve genç kalmasının sırrını hayatla barışık olmak olduğunu söyleyen Stewart, “Hayat sizi yargılayanları düşünmek için çok kısa. Yaşınız ve vücut hatlarınızla gurur duyun” dedi.
BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?
YORUM YAZIN Yaşını duyanlar inanamıyor… Genç modellerin arasında finale kaldı videosuna yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER