Yasin Aktay'dan çarpıcı Suudi Arabistan iddiası

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Yasin Aktay, Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın sorularını yanıtladı.

'KAŞIKIÇI'YA NE OLDUĞUNU BİZE SORACAKLARDI'

Kaşıkçı cinayeti için "Sonuçları açısından uluslararası boyutları olan bir darbe teşebbüsüne dönüşebilecek bir komplo" diyen Aktay, sözlerine "Suudilerin operasyonu başarılı olsaydı, neler olduğunu belki de Suudi Arabistan bizden talep edecekti. Katilleri; dünyaca ünlü gazetelere "Saygındı, sever ve değer verirdik!" diyerek Kaşıkçı'ya ne olduğunu bize soracaklardı" diye devam etti.

'SAVUNMA DURUMUNDA OLACAKTIK'

Aktay, şunları kaydetti: "Biz ise savunma durumunda olacaktık. Dünya medyasında Türkiye'nin ne kadar güvenilmez bir ülke olduğunu göstermeye çalışacaklardı. Belki de resmi bir karar alıp kendi vatandaşlarını Türkiye'den tahliye etme yoluna gidebilirlerdi. Bunun ötesine geçip Amerika üzerinden birtakım yaptırımları bile hesaplamış olabilirler.

'SUUDİLER, BÖYLE BİR FIRSAT ELE GEÇMİŞKEN KAÇIRMAK İSTEMEMİŞLER'

Aktay, Kaya'nın "Türkiye'de böyle bir cinayetin işlenmesi neyin göstergesi?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Türkiye hedef seçildi. Eğer yok edip, hiçbir iz bırakmak istemeseler belki de Kaşıkçı hedef alınmış diyebilirdik. Kullanılan dublörün Sultanahmet'e gitmesi ve tuvalette kıyafetlerini değiştirerek bir mizansen oluşturulması, bu işin planlı yapıldığını gösteriyor. Teknik ve detaylı hazırlıkları üç-dört gün içinde yapılmış ama önceden niyetlenilmiş bir plan. Belli ki Suudiler, böyle bir fırsat ele geçmişken kaçırmak istememişler. Ortaya çıkacağını hesaplayamadılar."

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