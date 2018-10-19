Yasin Aktay, Cemal Kaşıkçı'nın o sözlerini anlattı! Neler söylemiş?..

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, 2 Ekim günü girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkamayan ve vahşice bir cinayete kurban gittiği değerlendirilen Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı ile ilgili ilk kez konuştu. Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, "Konsolosluğa girerken 'birkaç saat sonra çıkamazsam Yasin Aktaş'a haber ver' demişti" açıklaması yapmıştı.

KAŞIKÇI ONA NE DEDİ?.. Yasin Aktay, Cemal Kaşıkçı'nın sadece İstanbul'dakiler değil, yurt dışındaki tüm Suudi Arabistan vatandaşlarının güvenlikleri konusunda endişeli olduğunu söyledi. Aktay, bununla birlikte Kaşıkçı'nın kendisine "Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki ilişkinin iyi olmasından dolayı, Türkiye'de bir şey yapamazlar" dediğini açıkladı.

ÖLDÜRÜLME DEĞİL DE KAÇIRILMA KORKUSU YAŞIYORDU... Yasin Aktay, "Kaşıkçı size hiç korkularından bahsetti mi? Kaçırılmaktan ya da öldürülmekten korkuyor muydu?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Doğrusu, onunla son görüştüğümde bana ifade ettiği asıl korkusu öldürülme korkusu değildi, kaçırılma korkusuydu, kaçırılıp Suudi Arabistan'a götürülme korkusuydu çünkü Suudi Arabistan'a bu şartlar altında gitmek, onun için ölmek gibi bir şeydi."

KONSOLOSLUK İÇİNDE BÖYLE BİR ŞEYE... "Yazmaktan, çizmekten, eleştirmekten, dünya hakkında özgürce yorumlar yapabilmekten (mahrum kalmak) onun için ölüm gibi bir şeydi. Ama, şu anda kendisine atfedilen, şu anda kendisiyle ilgili bahsedilen, medyada bahsedilmiş olan ölüm doğru bir ölümse, onun asla beklediği, böyle bir şey değildi. Kendi ülkesinin bu tarz bir cinayet işleyebileceğine, hele hele konsolosluk içerisinde böyle bir şey işleyebileceğine hiç ihtimal bile vermiyordu."

KORKTUĞU FAZLASIYLA BAYINA GELMİŞ OLDU... "Buna rağmen yine de tutuklanır diye korkuyordu. Aslında kaçırılma bile değil, endişe ettiği şey tutuklanmaydı. Tutuklandıktan sonra bir şekilde ülkesine götürülme korkusu taşıyordu. Korktuğu, fazlasıyla başına gelmiş oldu. Hem tutuklandı hem de kendi konsolosluğu içerisinde öldürülmüş oldu."

ARAP ARKADAŞLARI KONSOLOSLUĞA GİTME DEMİŞ... Konsolosluk önünde bekleyen nişanlısı Hatice Cengiz kendisini ardıktan sonra ortak tanıdıkları bazı Arap arkadaşları aradığını anlatan Yasin Aktay, "Cemal Bey böyle bir işlem yapmak için, evlilik işlemlerini gerçekleştirmek için konsolosluğa girmiş. Uzun süredir çıkmamış, sizce ne anlama geliyor bu dedim. Bunu duyar duymaz telefondaki sesler o kadar endişelendiler ki... Ve kızdılar da. 'Biz o kadar gitme dedik, neden gitti ki?' dediler. Demek ki bu fikri daha önce birilerine açmış, 'Konsolosluğa gitsem bir şey olur mu?' diye. Onlar da gitmemesini tavsiye etmişler. O da buna rağmen gitmiş oldu" dedi.

KONTROL DIŞI UNSURLAR YAPAMAZ... Bu konuşmanın ardından hemen istihbaratı da, emniyeti de arayıp bilgi verdiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ofisini arayım bilgilendirdiğini anlatan Yasin Aktay, "Kısa bir süre içerisinde bütün makamlar olaydan haberdar oldular ve hemen gereken tedbirler alındı. Havaalanında kuş uçsa artık, tespit edilebilecek bir noktaya, en azından kontrol sistemleri hemen devreye sokulmuş oldu" dedi.

Aktay'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Cemal Kaşıkçı, kontrol dışı unsurlar tarafından öldürülmüş olabilir" görüşüyle ilgili yorumu ise "15 kişinin bir araya gelip böyle bir organizasyonu Konsolosluk gibi resmi bir yerde yapması ancak yüksek bir mercinin onayını gerektirir" oldu.