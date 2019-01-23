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Yasemin Yalçın kaç yaşında ilk eşi Halil Ateşler kimdir kızları

Yasemin Yalçın kaç yaşında ilk eşi Halil Ateşler kimdir kızları

Usta tiyatrocu Yasemin Yalçın kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve kaç kere evlendi soruları merak konusu oldu. Aslen İstanbullu olan Yasemin Yalçın, 59 yaşında. İlk evliliğini Halil Ateşler ile yapan Yasemin Yalçın'ın bu evlilikten Eylül adında bir kızı oldu. ikinci ve şuanki evliliğini ise İlyas İlbey ile yaptı, Eda adında bir kızı oldu.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2019 10:48 - Güncelleme: 23-01-2019 10:48

Yasemin Yalçın kaç yaşında ve kaç kere evlendi soruları merak konusu oldu. Usta tiyatrocu ve sevilen isim Yasemin Yalçın aslen İstanbullu ve 59 yaşında. Kenter tiyatrosunda da bulunan Yalçın, birçok film ve tiyatro oyununda yer aldı. İki kez evlilik yapan Yasemin Yalçın, ilk evliliğini Halil Ateşler ile yaptı. Bu evliliğinden Eylül adında bir kızı oldu.Çift daha kızları doğmadan boşandı. Yasemin Yalçın ikinci evliliğini tiyatro oyuncusu İlyas İlbey ile yaptı. Çift 12 yıl aradan sonra tiyatro sahnelerine tekrar döndü. 

YASEMİN YALÇIN KİMDİR: Yasemin Yalçın, 1959 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1982 yılında İstanbul Belediyesi Konservatuarı'ndan mezun olmuştur. Oyuncu Demet Akbağ Konservatuardan arkadaşıdır. Kenter tiyatrosunda çalıştı. Bir çok film ve tiyatro oyunlarında görev aldı. Birçok film ve tiyatro oyunları bulunan oyuncu, 2009 yılında Suzan Kardeş tarafından çıkarılan Makyaj Odası Şarkıları albümünde seslendirdiği Taht Kurmuşsun Kalbime adlı şarkı ile albümde yer almıştır.

Kızı Eda'nın şeker hastalığına yakalanması sonrasında tiyatroya ara vermiştir. Daha sonra oynamış olduğu Oyunun Oyunu adlı tiyatro oyunuyla tiyatroya geri dönmüştür. 1991 yılında En İyi Komedyen ödülünü alan başarılı oyuncu televizyon ekranlarında uzun yılar boyunca yayınlanan Yasemince adlı kült TV klasiğinde yıllarca değişik karakterler canlandırmıştır. En bilinenleri Sürahi Hanım, Gülazer, Kakılmış, Şuayip, Alican ve Başbayan'dır.

EVLİLİKLERİ: Yasemin Yalçın, kocası tarafından sürekli dayak yiyen "Kakılmış" karakteriyle aile içi şiddete dikkat çekti. 10 Mayıs 1991 tarihinde "Yasemin Yalçın Tiyatrosu"nu eşi İlyas İlbey'le birlikte kurdu. Yasemin Yalçın'ın Halil Ateşler ile yaptığı birinci evliliğinden Eylül Ateşler (d.29 Eylül 1986) adında bir kız çocuğu vardır. Daha kızları doğmadan boşanmışlardır. Yasemin Yalçın, Tiyatro oyuncusu İlyas İlbey'le evlidir. Eda (d.1998) adında bir kız çocukları vardır.

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