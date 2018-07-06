Yasemin Özilhan'dan çok özel açıklamalar! Yüzünde estetik var mı?

'Doktorlar' dizisinden tanıdığımız ve daha sonra işadamı İzzet Özilhan'la evlenerek oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan Aslı Şen'ın youtube kanalındaki programına konuk oldu. Özilhan özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Estetik yaptırdğı yönünde çıkan dedikodulara Özilhan şöyle yanıt verdi: "Hep estetik diyorlar ama ben bir tek dudağımı yaptırdım.
'Doktorlar' dizisinde 58 kiloydum. Şuan 50 kiloyum. Diziye 20 yaşında başladım, 22'de bitirdim. Şuan 33 yaşındayım. Belli bir yaştan sonra yüz inceliyor, oturuyor. O dizi için bana zorla kilo aldırmışlardı.Emine'de 19 kilo aldım 74 kilo ile doğuma girdim. 2 ay içinde 25 kilo verdim. 50 kiloya düştüm. Zaten 1,5 ay sonra ikinciye hamile kalmışım.
Büyük olan aynı babanne. Küçük olanın hatları bana benziyor ama renkten dolayı baba tarafı görünüyorlar. Doğumdan sonra zayıflamak için bir çabam oldu. Çikolatalı gofret yediysem, onun kalorisi kadar da koştum.
İzzet 20 kilo aldı. 90'lara çıktı. İkinci hamileliğimin sonunda o kilo vermeye başladı. Hala günde çift idman yapıyor. Ben kick boks yapıyorum. Emine'de çok kilo aldım. Emzirme dönemi bitince, ekmeği kestim. Bir daha hiç ekmek yemedim.
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