Yasemin Özilhan'dan çok özel açıklamalar! Yüzünde estetik var mı?

Doktorlar dizisiyle tanıdığımız Yasemin Özilhan Aslı Şen'in Youtube kanalına konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili çok özel açıklamalarda bulunan Özilhan, estetik yaptırdğı yönünde yapılan dedikodulara da son noktayı koydu.

'Doktorlar' dizisinden tanıdığımız ve daha sonra işadamı İzzet Özilhan'la evlenerek oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan Aslı Şen'ın youtube kanalındaki programına konuk oldu. Özilhan özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Estetik yaptırdğı yönünde çıkan dedikodulara Özilhan şöyle yanıt verdi: "Hep estetik diyorlar ama ben bir tek dudağımı yaptırdım. Twitter

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'Doktorlar' dizisinde 58 kiloydum. Şuan 50 kiloyum. Diziye 20 yaşında başladım, 22'de bitirdim. Şuan 33 yaşındayım. Belli bir yaştan sonra yüz inceliyor, oturuyor. O dizi için bana zorla kilo aldırmışlardı.Emine'de 19 kilo aldım 74 kilo ile doğuma girdim. 2 ay içinde 25 kilo verdim. 50 kiloya düştüm. Zaten 1,5 ay sonra ikinciye hamile kalmışım. Twitter

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Büyük olan aynı babanne. Küçük olanın hatları bana benziyor ama renkten dolayı baba tarafı görünüyorlar. Doğumdan sonra zayıflamak için bir çabam oldu. Çikolatalı gofret yediysem, onun kalorisi kadar da koştum. Twitter

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