Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhan ile apar topar döndü hastalığı...

Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhan ile apar topar döndü hastalığı...

Doktorlar dizisindeki Ela karakteri ile ünlenip Türkiye'nin en zengin ailesine gelin olan Yasemin Özilhan apar topar eşi İzzet Özilhan domuz gribine yakalandı. Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan acilen İstanbul'a döndü. Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan'ın hastalığı kayak için gittikleri Kayseri'deki tatil merkezinde kaptıkları öğrenildi. 2 kız çocukları olan çiftin domuz gribi olduğu haberi sosyeteye bomba gibi düştü.

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Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhan ile apar topar döndü hastalığı...

Yasemin Özilhan ve eşi İzzet Özilhan'ın domuz gribini tatilde arkadaşlarından kaptıkları öğrenildi. Acilen hastaneye başvuran Yasemin ve İzzet Özilhan çifti domuz gribi tedavisi görüyorlar.

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Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhan ile apar topar döndü hastalığı...

DOKTORLAR DİZİSİNİN ELA'Sİ YASEMİN ÖZİLHAN KİMDİR? : Türk izleyicisi Yasemin Özilhan'ı Doktorlar dizisindeki Ela karakteri ile tanıdı. 2006-2010 sezonunda ekrana gelen Doktorlar dizisi Yasemin Ergene'nin hayatını değiştirdi. Dizide onu görüp aşık olan ünlü işadamı İzzet Özilhan ile ekranlara veda edip sosyeteye girdi.

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Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhan ile apar topar döndü hastalığı...

İZZET ÖZİLHAN KİMDİR : Yasemin Ergene ile evlenip onu sosyetenin göztesi yapan İzzet Özilhan Türkiye'nin en zengin ailelerinden birinin üyesi. Anadolu Grubu'nun sahibi Tuncay Özilhan'ın oğlu olan İzzet Özilhan ağzında altın kaşıkla doğanlardan. 27 Ağustos 1981 doğumlu olan İzzet Özilhan dedesinin ismini taşıyor.

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