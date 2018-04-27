Yasemin Koşal kimdir kaç yaşında son haline bakın!

Yasemin Koşal kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Yasemin Koşal şimdi ne yapıyor soruları Türkiye güzeli seçilen eski mankenin son halini görenler tarafından merak edildi. Bir dönemin ekran klasiği haline gelen Çarkıfelek'in güzel hostesi olan Yasemin Koşal o dönem güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekiyordu. Peki Yasemin Koşal şimdi ne yapıyor, evlendi mi, eşi kim, çocukları var mı? İşte Türkiye güzeli seçilen eski manken başarılı hostes Yasemin Koşal'ın bilinmeyenleri, hayatına dair merak edilenler
Çarkıfelek yarışmasının hostesi olarak tanınan Yasemin Koşal, yıllar sonra yüzünü gösterdi. İş adamı Mehmet Şumnu'yla evlendikten sonra mankenliği de oyunculuğu da bırakan Yasemin Koşal, önceki gün Acıbadem'deki Akasya AVM'de görüntülendi
Kimisi sessiz sedasız işlerini yürütürken, kimisi ise bu işlerden tamamen elini eteğini çekip daha sakin bir hayatı tercih etti. Onlardan biri de, bir dönem güzelliği ile hem programların hem de dizilerin aranılan yüzlerinden biri olan Yasemin Koşal...
İŞTE SON HALİ: Yasemin Koşal ortalardan bir kayboldu tam kayboldu. Peki Yasemin Koşal'a ne oldu , şimdilerde neler yapıyor dersiniz? İşte bir zamanların gözde isimlerinden olan, eski Türkiye güzeli Yasemin Koşal'ın son hali.
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