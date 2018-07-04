Yasemin Hadivent köpek balığıyla burun buruna geldi! İşte o anlar

Sevda Çiçeği ve Hayal ve Gerçek gibi dizilerde rol alan oyuncu Yasemin Hadiventtatil, sezonunu Bodrum, Torba'da açtı.

Arkadaş grubuyla denize açılan ünlü isim Bodrum, Torba'da camgöz köpekbalığına denk geldi.

'TORBA'DA KÖPEKBALIĞI': O anları kaydeden Yasemin Hadivent,paylaşımının altına 'Torba’da köpekbalığı, hem de camgöz...' notunu düştü. İşte o anlar...

YASEMİN HADİVENT KİMDİR?: Yasemin Hadivent, 6 Haziran 1982 yılında Sofya'da doğdu. Annesi Bulgaristan Türklerinden babası İran Azerilerindendir. Soyadı Farsça kökenlidir ve ''yol gösterici, mürşid anlamına'' gelmektedir.

Babasını dokuz yaşındayken kaybetmiştir. Yurdaer Doğulu bale okulunda bale eğitimi almış fakat çocukken kalbinde oluşan rahatsızlıktan dolayı çok sevdiği baleyi bırakmak zorunda kalmıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi almıştır.

Yasemin Hadivent, oyunculuk kariyerine ilk 2003 yılında Rabia adlı dizide Rum kızı Aliki rolü ile adımını attı. Ardından Plato filmin yapımcılığını üstelendiği Deli Duran adlı bir sit-comda Prenses Cazibe karakterini oynamıştır.

Türkiyenin Yıldızları adlı oyunculuk yarışmasını birincilikle bitirmiştir. İlk başrolünü Gökhan Özen ile paylaştığı Sevda Çiçeği dizisinde Fırtına Leyla karakteriyle oynamıştır.

Sevda Çiçeği'ndeki başarısından sonra Ruhsar isimli dizinin formatındaki senaryosunu Gani Müjde'nin yazmış olduğu Cem Kılıç ile başrolünü paylaştıkları Hayal ve Gerçek TV diziside “Hayal”'i oynamıştır.

Müzik ve dans alanında da oldukça başarılı olan Yasemin Hadivent Med Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği Buzda Dans adlı TV programında eski milli futbolcu İlhan Mansız'la finale kalarak ikinci olmuştur. 2010-2011 sezonunda Hamdi Alkan'ın yönettiği Arka Sıradakiler adlı gençlik dizisinde o güne kadar canlandırdığı karakterlerden farklı Sevda rolü ile izleyici'nin karşısına çıktı

57 ünlü kadınla birlikte 8 Mart 2012 Dünya Kadınlar günü kapsamında kadına şiddete dikkat çekmek için yapılan "Her Ses Bir Nefes" isimli sosyal sorumluluk projesinde yer almıştır.