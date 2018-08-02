Yasemin Allen'den cesur paylaşım!

Yasemin Allen, ''Ormanda çekim yaparken sette sırf bu sebepten ötürü bulunan arkadaşlarımız vahşi bir piton yakaladı. Gün sonuna kadar tuttular, işimiz bittiğinde de bıraktılar tekrar. Arada ben de merhaba dedim. Ağzını kapatmışlardı.İşimi çok seviyorum.'' sözleri ile hesabından paylaştı.