Yasemin Allen'den cesur paylaşım!

Oyuncu Yasemin Allen, 2017’nin ilk günlerinde Amerika-Los Angeles’a yerleşmiş, geçen kışı Londra’da geçirmişti. Şimdi de Amerika-İngiltere ortak yapımı ‘Strike Back’ dizisinin çekimleri için Malezya’da.
Güzel oyuncu, 'Strike Back' dizisinin çekimi için gittikleri ormanda arkadaşlarının yakaladığı pitonu kucağına aldı! O anları da İnstagram hesabından paylaştı.
Yasemin Allen, ''Ormanda çekim yaparken sette sırf bu sebepten ötürü bulunan arkadaşlarımız vahşi bir piton yakaladı. Gün sonuna kadar tuttular, işimiz bittiğinde de bıraktılar tekrar. Arada ben de merhaba dedim. Ağzını kapatmışlardı.İşimi çok seviyorum.'' sözleri ile hesabından paylaştı.
Yasemin Allen bu cesur paylaşımıyla takipçilerinden büyük beğeni ve yorum aldı.
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