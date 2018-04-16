  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Yaşar Okuyan'dan Bahçeli'ye: Barajı geçsin Tandoğan'da anırmayan...

Yaşar Okuyan'dan Bahçeli'ye: Barajı geçsin Tandoğan'da anırmayan...

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, Devlet Bahçeli'yi çok kızdıracakk açıklamalarda bulundu. Okuyan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tek başına seçime girip, barajı geçmesi durumunda Tandoğan Meydanı'nda 'anıracağını' söyledi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 16-04-2018 11:47 - Güncelleme: 16-04-2018 11:47

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan katıldığı bir televizyon programında MHP'lileri ve Bahçeli'yi çok kızdıracak açıklamalar yaptı. Okuyan MHP’nin oylarının yüzde 3.8 ila yüzde 6 arasında olduğunu söyledi ve Bahçeli tek başına seçime girip, barajı geçsin Tandoğan Meydanı'nda ''anıracağım'' dedi.

 ''Devlet Bahçeli’ye söylüyorum, babayiğit adamsan, sıkıyorsa paçan gir de seçime tek başına göreyim seni'' diyen Okuyan, MHP ile ilgili açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

BARAJI AŞARSA ANIRACAĞIM: “Bahçeli milliyetçi değildir. Devlet Bahçeli Türk milliyetçisi değildir, ömrünün hiçbir döneminde de olmamıştır. Devlet Bahçeli görevlidir, görevini yerine getiriyor, başka görevleri de var. Kendi şahsi geleceğinin hesabındadır. Çünkü bütün araştırma şirketleri MHP’nin kendi başına oyunu 3.8 ile 6.1 arasında gösteriyor. Devlet Bahçeli’ye söylüyorum, babayiğit adamsan, sıkıyorsa paçan gir de seçime tek başına göreyim seni. Devlet Bahçeli tek başına seçime girsin, barajı geçsin, Tandoğan meydana gidip anırmayan Yaşar Okuyan şerefsizdir. Hadi anırtın lan beni, hadi, yiyorsa paçanız.”

BÜLENT YILDIRIM'A: UTANMAZ HERİF!

Katıldığı bir TV programında gündemi değerlendiren Yaşar Okuyan çarpıcı açıklamalarda bulundu. İHH Başkanı Bülent Yıldırım’ın, ABD’nin Suriye saldırısıyla ilgili yaptığı, “Suriye’ye çok az füze atıldı, içimizi serinletmedi” şeklindeki açıklamasına dikkat çeken Okuyan, Yıldırım’dan, “Utanmaz bir herif” diye söz etti.

"DAHA ÇOK MÜSLÜMAN ÖLSÜN DİYOR"

Okuyan, “İHH Başkanı var, bir herif. Utanmaza bak, utanmaz bir herif. Bu Amerikalılar çok az füze attı, içimizi serinletmedi diyor. Herife bak. Amerika, İngiltere, Fransa’nın bir Müslüman ülkeyi bombalaması içimizi rahatlatmadı diyor, daha çok atın diyor, daha çok Müslüman ölsün diyor” şeklinde konuştu.

"ALLAH KULLARININ İSRAİL'İN İNGİLTERE'NİN ABD'NİN KARŞISINA DİKİLMESİ LAZIM"

Vatan Partili Okuyan, sağ siyasetçilerin büyük çoğunluğunun ABD’ye bağımlı olduklarını söyleyerek, “Amerika’ya sövüyorlar, İsrail’e sövüyorlar, AKP iktidarı da dahil. En kritik noktada, Allah’ın kulluğundan ayrılıyorlar, Washington’un kulluğunu tercih ediyorlar. Allah’ın kullarının dünyanın başına bela olmuş olan İsrail’in, İngiltere’nin, Amerika’nın karşısına dikilmesi lazım” diye konuştu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Yaşar Okuyan'dan Bahçeli'ye: Barajı geçsin Tandoğan'da anırmayan... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 16 Nisan 2018 12:02 Boş adam boş laf soyler

    CEVAP YAZ 0 1
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro