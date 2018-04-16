Yaşar Okuyan'dan Bahçeli'ye: Barajı geçsin Tandoğan'da anırmayan...

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan katıldığı bir televizyon programında MHP'lileri ve Bahçeli'yi çok kızdıracak açıklamalar yaptı. Okuyan MHP’nin oylarının yüzde 3.8 ila yüzde 6 arasında olduğunu söyledi ve Bahçeli tek başına seçime girip, barajı geçsin Tandoğan Meydanı'nda ''anıracağım'' dedi.

''Devlet Bahçeli’ye söylüyorum, babayiğit adamsan, sıkıyorsa paçan gir de seçime tek başına göreyim seni'' diyen Okuyan, MHP ile ilgili açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

BARAJI AŞARSA ANIRACAĞIM: “Bahçeli milliyetçi değildir. Devlet Bahçeli Türk milliyetçisi değildir, ömrünün hiçbir döneminde de olmamıştır. Devlet Bahçeli görevlidir, görevini yerine getiriyor, başka görevleri de var. Kendi şahsi geleceğinin hesabındadır. Çünkü bütün araştırma şirketleri MHP’nin kendi başına oyunu 3.8 ile 6.1 arasında gösteriyor. Devlet Bahçeli’ye söylüyorum, babayiğit adamsan, sıkıyorsa paçan gir de seçime tek başına göreyim seni. Devlet Bahçeli tek başına seçime girsin, barajı geçsin, Tandoğan meydana gidip anırmayan Yaşar Okuyan şerefsizdir. Hadi anırtın lan beni, hadi, yiyorsa paçanız.”

BÜLENT YILDIRIM'A: UTANMAZ HERİF!

Katıldığı bir TV programında gündemi değerlendiren Yaşar Okuyan çarpıcı açıklamalarda bulundu. İHH Başkanı Bülent Yıldırım’ın, ABD’nin Suriye saldırısıyla ilgili yaptığı, “Suriye’ye çok az füze atıldı, içimizi serinletmedi” şeklindeki açıklamasına dikkat çeken Okuyan, Yıldırım’dan, “Utanmaz bir herif” diye söz etti.

"DAHA ÇOK MÜSLÜMAN ÖLSÜN DİYOR"

Okuyan, “İHH Başkanı var, bir herif. Utanmaza bak, utanmaz bir herif. Bu Amerikalılar çok az füze attı, içimizi serinletmedi diyor. Herife bak. Amerika, İngiltere, Fransa’nın bir Müslüman ülkeyi bombalaması içimizi rahatlatmadı diyor, daha çok atın diyor, daha çok Müslüman ölsün diyor” şeklinde konuştu.

"ALLAH KULLARININ İSRAİL'İN İNGİLTERE'NİN ABD'NİN KARŞISINA DİKİLMESİ LAZIM"

Vatan Partili Okuyan, sağ siyasetçilerin büyük çoğunluğunun ABD’ye bağımlı olduklarını söyleyerek, “Amerika’ya sövüyorlar, İsrail’e sövüyorlar, AKP iktidarı da dahil. En kritik noktada, Allah’ın kulluğundan ayrılıyorlar, Washington’un kulluğunu tercih ediyorlar. Allah’ın kullarının dünyanın başına bela olmuş olan İsrail’in, İngiltere’nin, Amerika’nın karşısına dikilmesi lazım” diye konuştu.