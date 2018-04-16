Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydanında anıracağım

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, MHP’nin oylarının yüzde 3.8 ila yüzde 6 arasında olduğunu söyleyerek, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye seslendi. Okuyan, MHP ile ilgili açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Bahçeli milliyetçi değildir. Devlet Bahçeli Türk milliyetçisi değildir, ömrünün hiçbir döneminde de olmamıştır. Devlet Bahçeli görevlidir, görevini yerine getiriyor, başka görevleri de var. Kendi şahsi geleceğinin hesabındadır. Çünkü bütün araştırma şirketleri MHP’nin kendi başına oyunu 3.8 ile 6.1 arasında gösteriyor. Devlet Bahçeli’ye söylüyorum, babayiğit adamsan, sıkıyorsa paçan gir de seçime tek başına göreyim seni. Devlet Bahçeli tek başına seçime girsin, barajı geçsin, Tandoğan meydana gidip anırmayan Yaşar Okuyan şerefsizdir. Hadi anırtın lan beni, hadi, yiyorsa paçanız.”

  • Medya 16 Nisan 2018 09:06
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR13 YORUM

  • Misafir 16 Nisan 2018 10:26 SENDEN BİR CACIK OLMAZ.BİR ZAMAN AFYOM VEKİLİ FIRILDAK BİRİ VARDI SENDE ONLARDAN BİRİSİN.UMARIM VATAN PARTİSİ SON YERİN OLUR

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