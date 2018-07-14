Yaşar Kemal Efsanesi'nden ilk fragman yayınlandı

2015 yılında yaşama gözlerini yuman usta yazar Yaşar Kemal'in hayatını anlatan 'Yaşar Kemal Efsanesi' belgeseli çekildi. Türkiye edebiyat tarihinin en önemli isimlerinden Yaşar Kemal' belgeseli çekildi 27 Temmuz'da izleyicilerle buluşacak.

Usta yazarın kendi ağzından ve dostları tarafından anlatıldığı Yaşar Kemal Efsanesi'nin yönetmenliğini aynı zamanda belgeselin senaryosunu da kaleme alan Aydın Orak üstlendi.

ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR; ​Film, Yaşar Kemal'in hayatının dönüm noktalarını, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış arşiv görüntülerini içeriyor. Belgesel için yüzlerce saatlik kaynaklardan derlenmiş ses kayıtlarından ve binlerce sayfalık dokümandan yararlanıldı. Halil Ergün'ün seslendirdiği belgeselde Ara Güler, Zülfü Livaneli, Orhan Pamuk gibi isimler de Yaşar Kemal'i anlattı.

