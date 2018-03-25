Yaşar İpek'in evlilik teklifi Seren Serengil'i şoke etti!

Geçtiğimiz günlerde eski sevgililerinin aileleriyle görüştüğü için Yaşar İpek tarafından terk edilen Seren Serengil, sonunda muradına erdi. Kıbrıs'ta sahneye çıkan Yaşar İpek, sevgilisi Serengil'e sürpriz bir evlenme teklifi yaptı.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Seren Serengil, paylaşımın altına ise şu notu düştü;

"Sahneye beni çağırdı. Ben de şarkı söylememi istediği için çağırıyor zannettim ki istemediğimi bilir, çıkmam hiçbir zaman onu seyretmeye gittiğimde. Sahneye zorla çıkarınca beni ben de ona kızdım, “napıyorsun sen diye?” Yüzüğü uzatınca anladım meğer bunları planlamış,Hayatımın en unutulmaz anını. Utancımdan ne yapacağımı şaşırdım ama çok mutluyum"