Yaşar İpek ve Seren Serengil birbirini takipten çıkardı

Hesabı çalınan tarafın Yaşar İpek olmasına rağmen Seren Serengil'in neden takibi bıraktığı ise merak konusu oldu. 'SENİ ŞİKAYET ETMEYE GİTTİK' Öte yandan Seren Serengil, sosyal medyada 'adliyeye boşanmaya değil seni şikayet etmeye gittik' paylaşımını yapması dikkat çekti.