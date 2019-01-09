Yaşar İpek ve Seren Serengil birbirini takipten çıkardı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan avukat, Yaşar İpek'in Instagram hesabının çalındığını ve konu hakkında yasal sürecin başladığını belirtti.

Yaşar İpek ve Seren Serengil birbirini takipten çıkardı

Yaşar İpek ve Seren Serengil, birbirini sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Serengil'in avukatından konuya ilişkin açıklama geldi. Geçen yıl mayıs ayında evlenen Seren Serengil ve Yaşar İpek, birbirini sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Yaşar İpek'in de adliye fotoğrafı paylaşıp daha sonra silmesi akıllarda soru işareti bıraktı.


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Yaşar İpek ve Seren Serengil birbirini takipten çıkardı

Seren Serengil ve Yaşar İpek'in avukatı konuya açıklık getirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan avukat, Yaşar İpek'in Instagram hesabının çalındığını ve konu hakkında yasal sürecin başladığını belirtti.

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Yaşar İpek ve Seren Serengil birbirini takipten çıkardı

Hesabı çalınan tarafın Yaşar İpek olmasına rağmen Seren Serengil'in neden takibi bıraktığı ise merak konusu oldu. 'SENİ ŞİKAYET ETMEYE GİTTİK' Öte yandan Seren Serengil, sosyal medyada 'adliyeye boşanmaya değil seni şikayet etmeye gittik' paylaşımını yapması dikkat çekti.

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Yaşar İpek ve Seren Serengil birbirini takipten çıkardı

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