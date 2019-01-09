Yaşar İpek ve Seren Serengil birbirini takipten çıkardı

Yaşar İpek ve Seren Serengil, birbirini sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Serengil'in avukatından konuya ilişkin açıklama geldi. Geçen yıl mayıs ayında evlenen Seren Serengil ve Yaşar İpek, birbirini sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Yaşar İpek'in de adliye fotoğrafı paylaşıp daha sonra silmesi akıllarda soru işareti bıraktı.
Seren Serengil ve Yaşar İpek'in avukatı konuya açıklık getirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan avukat, Yaşar İpek'in Instagram hesabının çalındığını ve konu hakkında yasal sürecin başladığını belirtti.
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