Yaşar Alptekin ve Nilgün Altınyay tekrar evlendi

Yaşar Alptekin ilk eşi ile 21 yıl aradan sonra yeniden evlendi. 1980'li yılların aranılan dansçılarından ve oyuncularından olan Yaşar Alptekin eski eşi Nilgün Altınyayla ile yeniden nikah masasına oturdu. Peki kızı Ayris Alptekin'in annesi olan Nilgün Altınyayla kimdir, ne iş yapıyor sorusu Yaşar Alptekin'in karısı Nilgün Altınyayla ile yeniden evlilik kararı almasıyla gündemde.

İkinci evliliğini herkesten gizli imam nikahı ile yapan Yaşar Alptekin'in bu evliliği çok kısa sürmüştü

YAŞAR ALPTEKİN ASLINDA KİMDİR?

10 Mart 1962; Şarköy, Tekirdağ), eski manken, dansçı ve oyuncu.

Alptekin erken yaşlarda mankenliğe başladı; sonra oyunculuğa başlayarak dizilerde, sinema filmlerinde oynadığı rollerle hemen fark edildi; özellikle Lambada (Gençlik Ateşi) filmiyle hem oyuncu hem dansçı kimliğiyle ön plana çıktı. Bazı özel TV kanallarında çeşitli tanıtım filmlerinde yer aldı.