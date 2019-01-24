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Yaşar Alptekin kızı Ayris Alptekin kaç yaşında?

Yaşar Alptekin kızı Ayris Alptekin kaç yaşında?

Dönem dönem yaptığı evlilikler ve özel hayatındaki çalkantılarla magazin basınına gündem olan Yaşar Alptekin, 21 yıl aradan sonra ilk eşi Nilgün Altınyay ile yeniden evleniyor. Peki Nilgün Altınyay kim, kaç yaşında gelin birlikte tanıyalım...

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Eklenme Tarihi: 24-01-2019 14:20 - Güncelleme: 24-01-2019 14:20

Zaman zaman yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen özellikle 80'li yılların fenomen oyuncusu ve dansçısı Yaşar Alptekin yeniden evleniyor. Hem de 21 yıl önce ilk görüşte aşık olduğu eşi Nilgün Altınyay ile. Kıskançlık yüzünden ayrılan çift şu sıralar evlilik hazırlığında. Peki kimdir bu Nilgün Altınyay, kaç yaşında ve ne işle uğraşıyor?

Çok değil, daha bundan birkaç yıl önce sanat dünyasında elini eteği çekip manevi dünyaya ağırlık veren ve hacca giden eski manken Yaşar Alptekin, katıldığı bir programda özel hayatına dair hiç duymadığımız itirafları ard arda sıraladı.

21 YILLIK AŞK YENİDEN ALEVLENDİ: 25 yaşındaki kızı Ayris Alptekin'in ricasını kıramadığını söyleyen Yaşar Alptekin kısa bir süre önce kızıyla birlikte eski eşinin evine gittiğini ve kendisine yeniden bir araya gelmeyi, evliliği teklifi ettiğini söyledi.

KIZIMLAR ORTAK KARAR VERDİK: "Kızımla ortak verdiğimiz bir karar sonucu onu buldum. Kızım baba 'ben anneme gidiyorum, seni özlüyorum. Sana geliyorum annemi özlüyorum. Hep bir tarafım yarım' dedi. Kızımız anne babasıyla aynı evde olsun dedik. O hiç evlenmedi. Çok zor günler geçirdi. Kimseye muhtaç olmadan mücadelesini verdi.

PEKİ YAŞAR ALPTEKİN VE NİLGÜN ALTINYAYLA'NIN KIZLARI AYRİS ALPTEKİN KİMDİR: Yaşar Alptekin ve Nilgün Altınyayla'nın kızları Ayris Alptekin, 1993 yılında İstanbul'da doğdu. Anne ve babası 1995 yılında boşandıktan sonra babası ve babaannesi yanında büyümüştür.

Güzel sanatlar lisesi mezunudur. İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Yazarlığı Bölümü'nde okumaya devam etmektedir.
2003 yılından beri Galata Kuledibi'ndeki Büyük Hendek Caddesi'nde faaliyet göstern "Galataperform"da kolektif metinler yazıp sergilemektedir.

Ayris Alptekin, 2013 yılında yönetmenliğini Zeynep Dadak ve Merve Kayan'ın yaptığı ∫adlı sinema filminde Onur Saylak, Barış Hacıhan, Hazal Kaya ile birlikte oynadı. Bu film 50. Antalya Film Şenliğinde En iyi senaryo ve En iyi kurgu ödülünü aldı.

Ayris Alptekin de 25.Ankara Uluslararası Film Festivalinde Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Ödülleri : 2013 - 25. Ankara Uluslararası Film Festivali - Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu ödülü - Mavi Dalga

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