Yaşar Alptekin 21 yıl sonra yeniden evleniyor! ilk eşi Nilgün Altınyay itirafları olay

Dönem dönem yaptığı evlilikler ve özel hayatındaki çalkantılarla magazin basınına gündem olan Yaşar Alptekin, 21 yıl aradan sonra ilk eşi Nilgün Altınyay ile yeniden evleniyor. Peki Nilgün Altınyay kim, kaç yaşında gelin birlikte tanıyalım...

Yaşar Alptekin 21 yıl sonra yeniden evleniyor! ilk eşi Nilgün Altınyay itirafları olay

Zaman zaman yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen özellikle 80'li yılların fenomen oyuncusu ve dansçısı Yaşar Alptekin yeniden evleniyor. Hem de 21 yıl önce ilk görüşte aşık olduğu eşi Nilgün Altınyay ile. Kıskançlık yüzünden ayrılan çift şu sıralar evlilik hazırlığında. Peki kimdir bu Nilgün Altınyay, kaç yaşında ve ne işle uğraşıyor?

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Yaşar Alptekin 21 yıl sonra yeniden evleniyor! ilk eşi Nilgün Altınyay itirafları olay

Çok değil, daha bundan birkaç yıl önce sanat dünyasında elini eteği çekip manevi dünyaya ağırlık veren ve hacca giden eski manken Yaşar Alptekin, katıldığı bir programda özel hayatına dair hiç duymadığımız itirafları ard arda sıraladı.

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Yaşar Alptekin 21 yıl sonra yeniden evleniyor! ilk eşi Nilgün Altınyay itirafları olay

Yaşar Alptekin'in ilk eşine geçmeden önce imam nikahıyla evlendiği ve adını sır gibi sakladığı ikinci eşini hatırlayalım...

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Yaşar Alptekin 21 yıl sonra yeniden evleniyor! ilk eşi Nilgün Altınyay itirafları olay

O dönem kendimi İslam'da buldum diyen Alptekin evlendiğini Facebook hesanından böyle duyurmuştu. ”Allahın emrine uyduk. Mutlu bir yuva kurduk Allah'tan saadet diliyoruz. Nikahımıza teşrif edenlerden Rabbim razı olsun” paylaşımını yaptı.

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