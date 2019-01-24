Yaşar Alptekin 21 yıl sonra yeniden evleniyor! ilk eşi Nilgün Altınyay itirafları olay

Dönem dönem yaptığı evlilikler ve özel hayatındaki çalkantılarla magazin basınına gündem olan Yaşar Alptekin, 21 yıl aradan sonra ilk eşi Nilgün Altınyay ile yeniden evleniyor. Peki Nilgün Altınyay kim, kaç yaşında gelin birlikte tanıyalım...

Zaman zaman yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen özellikle 80'li yılların fenomen oyuncusu ve dansçısı Yaşar Alptekin yeniden evleniyor. Hem de 21 yıl önce ilk görüşte aşık olduğu eşi Nilgün Altınyay ile. Kıskançlık yüzünden ayrılan çift şu sıralar evlilik hazırlığında. Peki kimdir bu Nilgün Altınyay, kaç yaşında ve ne işle uğraşıyor? Twitter

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Çok değil, daha bundan birkaç yıl önce sanat dünyasında elini eteği çekip manevi dünyaya ağırlık veren ve hacca giden eski manken Yaşar Alptekin, katıldığı bir programda özel hayatına dair hiç duymadığımız itirafları ard arda sıraladı.

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Yaşar Alptekin'in ilk eşine geçmeden önce imam nikahıyla evlendiği ve adını sır gibi sakladığı ikinci eşini hatırlayalım... Twitter

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