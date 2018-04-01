Yaşananları gözyaşları içinde anlattı: 'Bunlar insanlık suçu!'

İzleyenlerin içini acıtan o anlarda gözyaşları dökerek bunu yapanlara lanet yağdıran Keser, "Bunlar insanlık suçu. Hayvan bu ya, bunlara sahip çıkmamız lazım bizim. Bakın ölüyor hayvan, can çekişiyor. Bunlar hayvan, kime ne zararı var? Ne istediniz bunlardan siz?" diye konuştu.