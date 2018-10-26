Yaşamayanlar setinde cinsel saldırı yeni bir Yasak Elma skandalı mı

Efecan Şenolsun’un çekimler sırasında alkollü olduğunu ifade eden İşcan, kendisine hakaret ve küfür ettiğini, aynı gece 3 kez sözlü ve fiziksel tacize uğradığını anlattı. İşcan ayrıca yapım ekibine durumu anlatmasına rağmen harekete geçilmediğini belirtti. İşcan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kamuoyuna Oyuncu kadrosunda yer aldığım YAŞAMAYANLAR isimli internet dizisinin son bölümünün çekimi esnasında, oyuncu Efecan Şenolsun tarafından cinsel tacize, çok ağır küfür ve hakaretlere maruz kaldım. Karavanda reji ve makyaj ekibinden çalışma arkadaşlarım ile otururken Efecan Şenolsun bulunduğumuz ortama geldi, durduk yerde bana hakaret etti ve gitti...

"ÇOK AĞIR KÜFÜRLER SAVURDU": Yanımda bulunanlar vasıtasıyla Efecan Şenolsun'un alkollü olduğunu öğrendim. Ayni gece farklı zamanlarda iki kez daha bulunduğum yere gelip vücut dokunulmazlığımı da ihlal ederek açıkça cinsel tacizde bulundu. Çok ağır küfürler savurdu, hakaret etti. Yaşadığım üç ayrı olayın da tanıkları var. Avukatıma yaşadıklarımı anlattıktan sonra "cinsel taciz" diye adlandırdığım bu durumun aslında "cinsel saldırı" olduğunu, Türk Ceza Kanunu'nun "cinsel saldırı" üst başlığın' taşıyan 102. maddesinin 1 cümlesinde düzenlendiğini öğrendim.