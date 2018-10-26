Yaşamayanlar dizisinin setinde cinsel taciz! 'Yapım ekibi hiçbir şey yapmadı'...

Elçin Sangu, Kerem Bursin, Bircan Sokullu ve Selma Ergeç'in başrollerinde oynadığı Yaşamayanlar dizisinin setinde rol arkadaşı Efecan Şenolsun'un cinsel tacize uğradığını açıklayan Elit İşcan'ın anlattıkları kan dondurdu...

Genç oyuncu Elit İşcan, Başrollerinde Elçin Sangu, Kerem Bursin, Bircan Sokullu ve Selma Ergeç'in oynadığı Türkiye'nin ilk vampir dizisi 'Yaşamayanlar' dizisinin setinde rol arkadaşı Efecan Şenolsun'un cinsel tacize uğradığını açıkladı. Efecan Şenolsun da "Kamuoyu yaratmak için gerçek dışı şeyler anlatmaya başladı. Asıl bu 5 aydır bana taciz ve mobbing yapıldı" derken, Kerem Bursin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç olaya şahit olmadıklarını ancak cinsel tacize her alanda karşı olduklarını duyurdu. Twitter

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Elit İşcan Instagram'dan yaptığı açıklamada kadrosunda yer aldığı 'Yaşamayanlar' isimli internet dizisinin son bölüm çekimi esnasında oyuncu Efecan Şenolsun tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etti. İşcan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: Twitter

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KÜFÜR ETTİ, AÇIKÇA CİNSEL TACİZDE BULUNDU... Oyuncu kadrosunda yer aldığım YAŞAMAYANLAR isimli internet dizisinin son bölümünün çekimi esnasında, oyuncu Efecan Şenolsun tarafından cinsel tacize, çok ağır küfür ve hakaretlere maruz kaldım. Karavanda reji ve makyaj ekibinden çalışma arkadaşlarım ile otururken Efecan Şenolsun bulunduğumuz ortama geldi, durduk yerde bana hakaret etti ve gitti. Twitter

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