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Yasak yok 1 Mayıs'ı herkes istediği gibi kutlasın...

Yasak yok 1 Mayıs'ı herkes istediği gibi kutlasın...

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün şenlik havasında geçmesi temennisinde bulunarak, "1 Mayıs öncesi kimseye yasak getirmedik. 1 Mayıs’ı herkes istediği şekilde kutlayacak; ancak PKK, terör örgütleri işin içinde olurlarsa biz işin rengini değiştiriri" dedi.

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Eklenme Tarihi: 29-04-2018 14:53 - Güncelleme: 29-04-2018 15:29

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, yaklaşan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün şenlik havasında geçmesi temennisinde bulunarak, "1 Mayıs öncesi kimseye yasak getirmedik. 1 Mayıs’ı herkes istediği şekilde kutlayacak; ancak PKK, terör örgütleri işin içinde olurlarsa biz işin rengini değiştiririz. Kamu düzenini sağlamak bizim görevimizdir" dedi. İçişleri Bakanı Soylu, memleketi Trabzon’da, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Ayşe Sula Köseoğlu, Adnan Günnar ve Salih Cora, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

'KİMSEYE YASAK GETİRMEDİK’... Bakan Soylu, yaklaşan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili de konuştu. İşçi Bayramı'nın şenlik havasında geçmesi temennisinde bulunan Soylu, 1 Mayıs öncesi kimseye yasak getirmediklerini vurguladı. Solyu, “1 Mayıs öncesi kimseye bir yasak getirmedik. 1 Mayıs’ı herkes istediği şekilde kutlayacak ancak bir tek şey; PKK, terör örgütleri eğer işin içinde olurlarsa biz işin rengini değiştiririz. Kamu düzeninin sağlamak bizim görevimizdir. Biz kamu düzenini sağlamakla görevliyiz. Bizden istenen budur” dedi.

‘ŞENLİK İÇİNDE GEÇMESİNİ İSTİYORUZ’... 1 Mayıs ile ilgili DİSK, KESK, TTB, TMMOB yöneticileriyle bir araya geldiğini de belirten Soylu, şunları söyledi: “Beni ziyaret ettiler ve ortak bir anlayışla birlikte 1 Mayıs’ı İstanbul Maltepe Meydanı’nda kutlayacaklar. Türk-İş Başkanı ile Hatay konusunda mutabakat sağlandı. HAK-İŞ Adana’da yapıyor. Dün akşam aldığım rakam; 51 büyük etkinlik meydana gelecek. Şu ana kadar bizim izin verdiğimiz takip ettiğimiz. Bunların bütün güvenlik önlemlerini alıyoruz. Biz 1 Mayıs’ın şenlik içinde geçmesini istiyoruz. Bir bayram havasında geçmesini istiyoruz. Tüm sendikalarımızın aynı anlayış içerisinde tüm çalışanlarımızın tüm emekçilerimizin aynı anlayış içinde olmasını istiyoruz. Nevruz nasıl huzur içinde geçmişse 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl şenlik içinde yaşanmışsa ben 1 Mayıs’ın da tüm sendikalarımızda aynı sorumluluğu gördüm aynı heyecanı da gördüm. Terör örgütleri bunu istismar etmek, sabote etmek isteyebilir mi? İsteyebilir. Biz ona asla müsaade etmeyiz, Allah’ın izniyle. Milletimizin 1 Mayıs’ı en iyi şekilde geçirmesi hususunda bütün güvenlik önlemlerini aldığımızı belirtmek isterim.” 

‘PROBLEM OLMADAN GEÇECEKTİR’... Sendikalarla da açık açık konuştuğunu anlatan Bakan Soylu, "Nasıl biz, size hassasiyet gösteriyorsak sizlerin de aynı hassasiyeti göstermenizi arzu ettiğimizi söyledim. Onlarda da aynı hassasiyeti görmenin rahatlığı içerisindeyim. Karşılıklı emniyet birimlerimizle güvenlik birimlerimizle temas halindeler. Zannediyorum, bir problem olmadan 1 Mayıs aynı anlayış içerisinde geçecektir. Türkiye, emek ve çalışma hayatı ile bu bayramı kutlayacaktır düşüncesi içerisindeyim" diye konuştu.

‘TERÖRLE MÜCADELENİN BAŞARISI KOORDİNASYONDUR’... Türkiye'nin terör, göç ve uyuşturucu ile mücadelede ortaya koyduğu performansla Batı'ya büyük iyilik yaptığını vurgulayan Bakan Soylu, şöyle konuştu: “Terör konusunda Türkiye, bütün dünyaya örnek mücadele sergilemektedir. Maalesef Batı’nın baktığı gibi ‘Senin teröristin, benim teröristim’ diye de bakmamaktadır. Batı’ya da burada ciddi şekilde mesaj vermektedir. Türkiye terör, göç ve uyuşturucu ile ortaya koyduğu performansla aslında Batı'ya da büyük iyilik yapmaktadır; ama Batı bunun farkında değildir. Sadece ufak tefek cümlelerle Türkiye’nin sırtı sıvazlanmaktadır. Maalesef Batı, ideolojik körlüğünden hala vazgeçmiş değildir. Halen daha buna devam etmektedir. Terörle mücadelemiz aynı kararlılıkla sürecektir. Terörle mücadelenin başarısı koordinasyondur. Bir taftan polis bir taraftan jandarma bir taraftan güvenlik korucuları bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri bir taraftan tüm istihbarat birimlerimiz muhteşem koordinasyon ortaya koyuyor. Terörle mücadelede fiili hakimiyeti elbette elde ettik; ama bu sürdürülebilir olursa faydası söz konusu olur. En ufak bir esneme, gevşeme, rehavet belki görmediğimiz başka şeyler var. Terör, kendisine antrenman sahası olarak Suriye ve Irak’ı seçti. Orada yeni terör biçimleri geliştirmeye çalışıyor. Biz burada onlara bastıkça onlar kendilerini yenilemek için gayret sarf ediyor. Bizim Fırat Kalkanı’nda, Afrin’de bulunmamız; terörü kendi kaynağında kurutmaya yönelik hadisenin ta kendisidir.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • misafir 29 Nisan 2018 16:15 seçimler yaklaştı hdp yine baskılara mauz kaldı

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KİMDİR ?
Süleyman Soylu
SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

Aslen Trabzon Of'lu bir ailenin çocuğu olan Soylu 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu'nun eşinin ismi Hamdiye Soylu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Plevne Lisesi mezunu olan S&uu

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