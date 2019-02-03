Yasak geldi! Necati Şaşmaz ve Nagehan Şaşmaz'ın boşanma davasında flaş gelişme

Necati Şaşmaz'ın, eşi Nagehan Şaşmaz'dan yüklü miktarda tazminat ve çocuklarının velayetini talep ederek açtığı boşanma davasında yeni bir gelişme yaşandı

Yasak geldi! Necati Şaşmaz ve Nagehan Şaşmaz'ın boşanma davasında flaş gelişme

Kurtlar Vadisi dizisinin markası haline gelen Necati Şaşmaz ve eşi Nagehan Şaşmaz'ın boşanacak olması gündeme bomba gibi otururken, yaşanan yeni bir gelişme kafaları karıştırdı. Anadolu 2. Aile Mahkemesi, ünlü oyuncu ve yapımcı Necati Şaşmaz'ın 10 milyon TL talep ederek eşi Nagehan Şaşmaz’a açtığı boşanma davasına yayın yasağı getirdi.

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Yasak geldi! Necati Şaşmaz ve Nagehan Şaşmaz'ın boşanma davasında flaş gelişme

Anadolu 2. Aile Mahkemesi, oyuncu Necati Şaşmaz'ın eşi Nagehan Şaşmaz'dan boşanmak amacıyla sunduğu dava dilekçesinin esasa kaydını yaparak, tensip zaptı düzenledi. Tensip zaptında, Anayasa'nın 20. maddesi uyarınca herkesin özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip oldukları belirtildi.

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Yasak geldi! Necati Şaşmaz ve Nagehan Şaşmaz'ın boşanma davasında flaş gelişme

YAYIN YASAĞI: Bu nedenle söz konusu davanın da özel hayata ve aile hayatına ilişkin olduğu belirtilen tensip zaptında, davada bulunan dilekçeler ile belgelerin yazılı ve görsel basında, internet ortamında tedbiren yayınlanmasının önlenmesine karar verildi.

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Yasak geldi! Necati Şaşmaz ve Nagehan Şaşmaz'ın boşanma davasında flaş gelişme

Tensip zaptında, duruşmaların gizli yapılması talebinin ise ön inceleme duruşmasında değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

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