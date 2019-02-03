Yasak geldi! Necati Şaşmaz ve Nagehan Şaşmaz'ın boşanma davasında flaş gelişme

Kurtlar Vadisi dizisinin markası haline gelen Necati Şaşmaz ve eşi Nagehan Şaşmaz'ın boşanacak olması gündeme bomba gibi otururken, yaşanan yeni bir gelişme kafaları karıştırdı. Anadolu 2. Aile Mahkemesi, ünlü oyuncu ve yapımcı Necati Şaşmaz'ın 10 milyon TL talep ederek eşi Nagehan Şaşmaz’a açtığı boşanma davasına yayın yasağı getirdi.
Anadolu 2. Aile Mahkemesi, oyuncu Necati Şaşmaz'ın eşi Nagehan Şaşmaz'dan boşanmak amacıyla sunduğu dava dilekçesinin esasa kaydını yaparak, tensip zaptı düzenledi. Tensip zaptında, Anayasa'nın 20. maddesi uyarınca herkesin özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip oldukları belirtildi.
Tensip zaptında, duruşmaların gizli yapılması talebinin ise ön inceleme duruşmasında değerlendirilmesi kararlaştırıldı.
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