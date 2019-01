Yasak Elma'nın Kemal'i Sarp Can Köroğlu kimdir sevgilisine bakın!

Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olmuş ve Kemal karakterine hayat veren veren Sarp Can Köroğlu'nun sevgilisi blog yazarı olan Ferhan Talib ile aşk yaşadığı bilinmektedir. Her ne kadar çift bu konu hakkında açıklama yapmamış olsa da sosyal medya paylaşımları bir birliktelik söz konusu olduğunu gösteriyor. Köroğlu ve kız arkadaşının sosyal medya paylaşımları ise takipçileri tarafından geçer not almış durumda.

