Yasak Elma'nın Kemal'i Sarp Can Köroğlu kimdir sevgilisine bakın!

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'da 2. sezonda Kemal karakteri ile dahil olan Sarp Can Köroğlu'nu kimdir? Sevgilisine bakın hakkında tüm bilinmeyenler haberimizde.

Fox Tv ekranlarında pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan sevilen dizide rol alan oyuncular büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sevilen oyuncu Yasak Elma dizisinde Yıldız'ın eski eşi Kemal karakterini canlandırmaktadır. Kameralar karşısına ilk kez Elde Var Hayat isimli dizi ile geçen Sarpcan Köroğlu'nu daha yakından tanıyalım. Çok kısa bir süre içerisinde özellikle kızlardan oluşan büyük bir hayran kitlesi elde eden Köroğlu'nun özel hayatına dair tüm merak edilenleri sizler için derledik.







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Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olmuş ve Kemal karakterine hayat veren veren Sarp Can Köroğlu'nun sevgilisi blog yazarı olan Ferhan Talib ile aşk yaşadığı bilinmektedir. Her ne kadar çift bu konu hakkında açıklama yapmamış olsa da sosyal medya paylaşımları bir birliktelik söz konusu olduğunu gösteriyor. Köroğlu ve kız arkadaşının sosyal medya paylaşımları ise takipçileri tarafından geçer not almış durumda. Twitter

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SARPCAN KÖROĞLU KİMDİR? Sarp Can Köroğlu, 23 Eylül 1990 yılında Bolu’da dünyaya gelmiştir. Liseyi Bolu’da okuduktan sonra İstanbul’a yerleşen Sarp Can Köroğlu, Mimar Sinan Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden mezundur. Akademi 35 Buçuk Sanatevi’nde kısa süreli oyunculuk eğitimi almıştır. 2010 yılında Elde Var Hayat dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atan Sarp Can Köroğlu, Adını Feriha Koydum, Kurt Seyit ve Şura, Güneşin Kızları ve Paramparça dizilerinde rol almıştır.



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