Yasak Elma'nın Halit'i Talat Bulut harekete geçti! Bu sekizinci oldu

Yasak Elma dizi setinde kostüm asistanı olarak çalışan Özge Ş., 6 Haziran’da Talat Bulut’un kendisine cinsel saldırı ve tacizde bulunduğu iddiasıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Yürütülen soruşturmanın sonucunda 2 Ağustos’ta savcılık tarafından dosyaya takipsizlik kararı verilmesinin ardından Talat Bulut harekete geçti.