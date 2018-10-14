Yasak Elma'nın Halit'i Talat Bulut harekete geçti! Bu sekizinci oldu

Yasak Elma dizi setinde kostüm asistanı olarak çalışan Özge Ş., 6 Haziran’da Talat Bulut’un kendisine cinsel saldırı ve tacizde bulunduğu iddiasıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Yürütülen soruşturmanın sonucunda 2 Ağustos’ta savcılık tarafından dosyaya takipsizlik kararı verilmesinin ardından Talat Bulut harekete geçti.
Bulut, dizinin kostüm asistanı Özge Ş.'ye 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Böylece ünlü oyuncunun farklı mahkemelerde tazminat davası açtığı kişilerin sayısı 8’e ulaştı. Peki Talat Bulut kimlere dava açtı?
KİMLERE DAVA AÇTI? Talat Bulut’un soruşturma devam ederken kendisi hakkında yorum yapan Nagehan Alçı, Müge Dağıstanlı, Gülşen Yüksel Şalt, Cengiz Semercioğlu hakkında Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne 100’er bin liralık tazminat davası açtı.
Ayrıca Bircan İpek Bali hakkında Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi’ne, Şevval Sam ve Ece Erken hakkında da İstanbul Hukuk Mahkemeleri’ne 100’er bin liralık tazminat davası açtı.
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