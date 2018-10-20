Yasak Elma'nın Enderi Şevval Sam'a Talat Bulut davası sorulunca...

Ünlü oyuncu, Talat Bulut’un kendisine iftira attığı gerekçesiyle açtığı 100 bin TL’lik dava hatırlatılınca, "Şu an için öyle bir durum yok" demekle yetindi. Peki Talat Bulut ile Şevval Sam arasına neler yaşanmıştı?