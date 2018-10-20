Yasak Elma'nın Enderi Şevval Sam'a Talat Bulut davası sorulunca...

FOX TV'deki Yasak Elma dizisinin Ender Ergun'u Şevval Sam, önceki gece dizideki rol arkadaşı Eda Ece ile birlikte Beyoğlu'nda kameralara yansıdı. Bir mekanda eğlenen ikili, çıkışta muhabirlerle konuştu.
Ünlü oyuncu, Talat Bulut’un kendisine iftira attığı gerekçesiyle açtığı 100 bin TL’lik dava hatırlatılınca, "Şu an için öyle bir durum yok" demekle yetindi. Peki Talat Bulut ile Şevval Sam arasına neler yaşanmıştı?
Yasak Elma dizisinin sezon finalinden 1 hafta önce dizi setinde çalışmaya başlayan 19 yaşındaki kostüm sorumlusu Özge Ş. işi gereği kravatını düzeltmek istediği 62 yaşındaki Talat Bulut'un kendisini arka odaya çağırarak dudağından öptüğünü iddia etmiş ve olayın hemen ardından da durumu ekip arkadaşlarıyla paylaştığını belirtmişti.
6 gün sonra mahkemeye başvuran Özge Ş.'in şikayeti üzerine olayı inceleyen Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı toplam 12 kişinin ifadesini dinledikten sonra taciz iddiasıyla ilgili Talat Bulut hakkında delil yetersizliğinden takipsizlik kararı vermişti.
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