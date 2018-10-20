Yasak Elma'nın Enderi Şevval Sam'a Talat Bulut davası sorulunca...

Önceki gece Beyoğlu'nda görüntülenen Şevval Sam, Yasak Elma dizisindeki rol arkadaşı Talat Bulut'un kendisine iftira attığı gerekçesiyle açtığı 100 bin TL’lik dava hatırlatılınca, "Şu an için öyle bir durum yok" dedi.

Yasak Elma'nın Enderi Şevval Sam'a Talat Bulut davası sorulunca...

FOX TV'deki Yasak Elma dizisinin Ender Ergun'u Şevval Sam, önceki gece dizideki rol arkadaşı Eda Ece ile birlikte Beyoğlu'nda kameralara yansıdı. Bir mekanda eğlenen ikili, çıkışta muhabirlerle konuştu.

16
Yasak Elma'nın Enderi Şevval Sam'a Talat Bulut davası sorulunca...

Ünlü oyuncu, Talat Bulut’un kendisine iftira attığı gerekçesiyle açtığı 100 bin TL’lik dava hatırlatılınca, "Şu an için öyle bir durum yok" demekle yetindi. Peki Talat Bulut ile Şevval Sam arasına neler yaşanmıştı?

26
Yasak Elma'nın Enderi Şevval Sam'a Talat Bulut davası sorulunca...

Yasak Elma dizisinin sezon finalinden 1 hafta önce dizi setinde çalışmaya başlayan 19 yaşındaki kostüm sorumlusu Özge Ş. işi gereği kravatını düzeltmek istediği 62 yaşındaki Talat Bulut'un kendisini arka odaya çağırarak dudağından öptüğünü iddia etmiş ve olayın hemen ardından da durumu ekip arkadaşlarıyla paylaştığını belirtmişti.

36
Yasak Elma'nın Enderi Şevval Sam'a Talat Bulut davası sorulunca...

6 gün sonra mahkemeye başvuran Özge Ş.'in şikayeti üzerine olayı inceleyen Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı toplam 12 kişinin ifadesini dinledikten sonra taciz iddiasıyla ilgili Talat Bulut hakkında delil yetersizliğinden takipsizlik kararı vermişti.

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro