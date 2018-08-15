Yasak Elma'da sular durulmuyor! Dizinin yapımcısı isyan etti

Yasak Elma dizisinde Talat Bulut krizi bitmiyor! Son olarak taciz iddialarıyla nedeniyle suçlanan Bulut'un hakkında takipsizlik kararı verilmiş ve yapımcı tarafından yeni sezonda yer alacağı duyurulmuştu. Bu gelişmenin hemen ardından dizinin set çalışanları bu karara itiraz etmiş ve Talat Bulut'u dizide istemediklerini belirten yazılı bir açıklama yayınlamışlardı.
Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından dizinin yapımcısı Fatih Aksoy sessizliğini bozdu. Taciz iddialarıyla gündeme gelen oyuncu Talat Bulut'u diziden çıkarmadığı için eleştiri oklarının hedefi haline gelen yapımcı Fatih Aksoy, yaşanan olaylarla ilgili konuştu. İşte Milliyet yazarı Özay Şendir'e konuşan Aksoy'un açıklamaları:
"Bu konuda, “Savcılığa şikayet et” diyen de benim, “Savcılığa başvurman buradaki pozisyonunu değiştirmez, sen lütfen işine devam et” diyen de... Hepiniz dosyayı bilmeden yazıp çiziyorsunuz. O genç kız ifadesinde “Odada yalnızdık” diyor ama takipsizlik kararı veren Savcı, tam 12 kişinin ifadesini aldı, biliyor musun? Üstelik o genç kızın avukatının istediği tanıklar da var, bu 12 kişi arasında... Diğer kostümcü, onların olayı anlattıklarını söylediği diğer kişi ve o gün kızı almaya gelen erkek arkadaşı hepsi dinlenmiş.
"NE YAPAYIM, KENDİM MAHKEME Mİ KURAYIM?": Daha ilk gün, “Mahkemenin vereceği kararı beklemem, savcı dava açtığı an, Bulut’la yollarımızı ayırırız” diyen benim. Savcı, ciddi bir sosyal medya baskısına rağmen ve o kadar kişiyi dinledikten sonra bir karar vermiş. Ne yapayım, kendim mahkeme mi kurayım? Ben kişilere göre değil, ilkelere göre çalışırım.
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