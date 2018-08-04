Yasak Elma’da şok gelişme! Talat Bulut yerine kim düşünülüyor?

Son olarak Hürriyet Gazetesi'nden Cengiz Semercioğlu'nun kaleme aldığı yazı ile yeni bir iddia ortaya çıktı. Semercioğlu, "Talat Bulut'un yerine çoktan oyuncu arayışına girdiler bile… Hatta resmi teklif götürdükleri oyuncuları bile biliyorum" açıklamasında bulundu. Yapılan yorumlarda ve haberlerde ise Talat Bulut'un yerine Serhan Yavaş'ın düşünüldüğü yazılıyor.

