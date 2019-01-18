Yasak Elma'da skandal patladı! Gözlerden kaçan detay şok etti

FOX TV ekranlarını kasıp kavuran diz Yasak Elma 3 haftalık sezon arası tatilinin ardından yeni bölümle 21 Ocak pazartesi akşamı ekrana gelecek.. Dizinin yeni bölümünde öyle bir skandal ortaya çıkacak ki...

Yasak Elma'da skandal patladı! Gözlerden kaçan detay şok etti

Fox TV ekranlarında en çok izlenen dizilerden biri olan ve her hafta başarısına başarı katan Yasak Elma 29.bölümün yayın tarihi
dizinin hayranları tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor.

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Yasak Elma'da skandal patladı! Gözlerden kaçan detay şok etti

28. son bölümde Yıldız'ın Halit'le olan ilişkisi hakkında aldığı radikal kararların sonrasında ters köşe olmasının ve Ender'in Alihan'la ilgili akıl almaz bir iddiayı gündeme taşımasına sahne olmuştu. Entrika ise yeni bölümde de devam ediyor. Dizinin 29. yeni bölümü büyük olaylarla geliyor.

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Yasak Elma'da skandal patladı! Gözlerden kaçan detay şok etti

Peki heyecan, entrika, ihanet ve şantajın bitmediği dizinin yeni bölümü yani 29. bölümü ne zaman ekrana gelecek ve yeni bölümde izleyiciyi neler bekleyecek?

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Yasak Elma'da skandal patladı! Gözlerden kaçan detay şok etti

YASAK ELMA 29. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN HANGİ TARİHTE: Yasak Elma
29.bölüm neden yayınlanmıyor? araştırmasını sürdüren seyirci için, hem
yılbaşı tatili hem de bütün dizilerin 3 hafta boyunca yayın yapmayacak
olması nedeniyle ekranlarda yer almadı.

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