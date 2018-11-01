Yasak Elma'da senaryo değiştiren olay! Bakın kim hamile

Yasak Elma yeni sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri. Reytingleri ile Fox TV'nin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Talat Bulut'un adının karıştığı taciz iddiaları ile kan kaybeden dizi tekrar eski başarısına ulaştı, reyting zirvesini her hafta zorluyor.