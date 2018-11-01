Yasak Elma'da senaryo değiştiren olay! Bakın kim hamile

Yasak Elma yeni sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri. Reytingleri ile Fox TV'nin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Talat Bulut'un adının karıştığı taciz iddiaları ile kan kaybeden dizi tekrar eski başarısına ulaştı, reyting zirvesini her hafta zorluyor.
2. sezonuna dolu dizgin devam eden Yasak Elma'ya yeni katılan oyuncuların katılması diziye yaradı, senaryonun genişlemesi ve dizide karakterlerin artması diziye avantaj sağladı.
Yeni sezonda diziye katılan en dikkat çeken oyunculardan biri de Yıldız'ın eski sevgilisini oynayan Yılmaz karakteri oldu. Senaryonun gidişatını değiştiren Kemal, diziye heyecan kattı, 28 yaşındaki Sarp Can Köroğlu'nun performansı ise seyirciden tam not aldı.
YENİ BÖLÜMDE BOMBA PATLIYOR! Başrollerinde Onur Tuna, Sevda Erginci, Eda Ece, Şevval Sam ve Talat Bulut’un oynadıkları dizinin 21. bölüm tanıtımında izleyiciye büyük sürprizler var.
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