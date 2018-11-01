Yasak Elma'da senaryo değiştiren olay! Bakın kim hamile

FOX TV'nin en çok izlenen ve en iddialı dizilerinden biri olan Yasak Elma'da yeni bölümde işler iyice karışıyor. Yeni bölümde dizinin seyrini değiştirecek bir gelişme yaşanıyor! Bakın kim hamile...

Yasak Elma'da senaryo değiştiren olay! Bakın kim hamile

Yasak Elma yeni sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri. Reytingleri ile Fox TV'nin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Talat Bulut'un adının karıştığı taciz iddiaları ile kan kaybeden dizi tekrar eski başarısına ulaştı, reyting zirvesini her hafta zorluyor.

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Yasak Elma'da senaryo değiştiren olay! Bakın kim hamile

2. sezonuna dolu dizgin devam eden Yasak Elma'ya yeni katılan oyuncuların katılması diziye yaradı, senaryonun genişlemesi ve dizide karakterlerin artması diziye avantaj sağladı.

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Yasak Elma'da senaryo değiştiren olay! Bakın kim hamile

Yeni sezonda diziye katılan en dikkat çeken oyunculardan biri de Yıldız'ın eski sevgilisini oynayan Yılmaz karakteri oldu. Senaryonun gidişatını değiştiren Kemal, diziye heyecan kattı, 28 yaşındaki Sarp Can Köroğlu'nun performansı ise seyirciden tam not aldı.

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Yasak Elma'da senaryo değiştiren olay! Bakın kim hamile

YENİ BÖLÜMDE BOMBA PATLIYOR! Başrollerinde Onur Tuna, Sevda Erginci, Eda Ece, Şevval Sam ve Talat Bulut’un oynadıkları dizinin 21. bölüm tanıtımında izleyiciye büyük sürprizler var.

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