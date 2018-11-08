Yasak Elma'da sansür krizi! Yasaklanan öpüşme sahnesi olay

FAKAT SETTEN GELEN HABERLER BAMBAŞKA: Her ne kadar dizi setinde şu sıralar sular durulmuş gibi görünse de içerden sızan bilgiler pek iç açıcı değil. Başroller Eda Ece ve Şevvam Şam Talat Bulut ile hala konuşmuyor ikili sahnelerde aksaklık yaşanıyor.