Yasak Elma'da sansür krizi! Yasaklanan öpüşme sahnesi olay

FOX TV'nin yüzünü güldüren yapımlardan biri olan Yasak Elma'da sular bir türlü durulmuyor dizinin setinden yeni haberler gelmeye devam ediyor.

Yasak Elma'da sansür krizi! Yasaklanan öpüşme sahnesi olay

Talat Bulut'un dizi setinde genç bir kızı taciz ettiği iddiasının ardından sette gerginlik giderek artmış ve başrol oyuncuları birbirleri hakkında olay yaratacak açıklamalar yapmıştı. Bu nedenle 2. sezona olaylı başlayan dizi reyting listelerinde de hızla düşmeye başlamıştı.

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Yasak Elma'da sansür krizi! Yasaklanan öpüşme sahnesi olay

YAPIMCI DÜĞMEYE BASTI: Kulislerde Yasak Elma'nın biteceği konuşulurken yapımcı düğmeye bastı dizinin bu sezonda devam edeceğini duyurdu ve dizi ekibi aralarındaki anlaşmazlık konusunda uyardı. Senaristler ise dizinin yönünü değiştirerek seyircinin ilgisini tekrar kazandı.

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Yasak Elma'da sansür krizi! Yasaklanan öpüşme sahnesi olay

FAKAT SETTEN GELEN HABERLER BAMBAŞKA: Her ne kadar dizi setinde şu sıralar sular durulmuş gibi görünse de içerden sızan bilgiler pek iç açıcı değil. Başroller Eda Ece ve Şevvam Şam Talat Bulut ile hala konuşmuyor ikili sahnelerde aksaklık yaşanıyor.

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Yasak Elma'da sansür krizi! Yasaklanan öpüşme sahnesi olay

ÖPÜŞME SAHNESİ KRİZİ: Talat Bulut, yargı süreci boyunca kendisi hakkında sert açıklamalar yapan rol arkadaşı Şevval Sam’ı mahkemeye verdi. Dizinin senaryosunda yer alan öpüşme sahnesi krize yol açtı. Öpüşme sahnesini Şevval Sam mı sansürletti?

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