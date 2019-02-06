Yasak Elma'da büyük sürpriz! Onur Tuna söyledi sosyal medya sallandı

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma Salı günü 31. bölümüyle ekranlara geldi. Zeynep'ten vazgeçemeyen Alihan ise son çırpınışlarını sergilerken, Zeynep'e güzel bir sürpriz hazırladı. İşte detaylar.

Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Onur Tuna ve Sevda Erginci'nin paylaştığı Yasak Elma Salı akşamı 31. bölümüyle ekranlara geldi. Her koşulda Zeynep’ten vazgeçmeye niyeti olmayan Alihan, Ender ile olan evliliğini Zeynep'e anlatamamanın acısını yaşıyor. Zeynep'ten vazgeçmeyen Alihan'ın sürprizi ise sosyal medyayı salladı.

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Alihan, her fırsatta Zeynep’e yakınlaşmaya çalışsa da olanları affedemeyen Zeynep, Alihan'a adeta duvar örüyor. Son olarak Dündar ile birlikte olduğu yalanını uydurup Alihan’ı uzak tutmaya çalışan Zeynep, Yasak Elma 31. bölümde büyük bir sürprizle karşılaştı.

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Alihan iş bahanesiyle Zeynep ile aynı ortamda başbaşa kalacak bir ortam oluşturdu ve ona orada piyano çaldı. Twitter

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