Yasak Elma'da büyük sürpriz! Onur Tuna söyledi sosyal medya sallandı

Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Onur Tuna ve Sevda Erginci'nin paylaştığı Yasak Elma Salı akşamı 31. bölümüyle ekranlara geldi. Her koşulda Zeynep’ten vazgeçmeye niyeti olmayan Alihan, Ender ile olan evliliğini Zeynep'e anlatamamanın acısını yaşıyor. Zeynep'ten vazgeçmeyen Alihan'ın sürprizi ise sosyal medyayı salladı.
Alihan, her fırsatta Zeynep’e yakınlaşmaya çalışsa da olanları affedemeyen Zeynep, Alihan'a adeta duvar örüyor. Son olarak Dündar ile birlikte olduğu yalanını uydurup Alihan’ı uzak tutmaya çalışan Zeynep, Yasak Elma 31. bölümde büyük bir sürprizle karşılaştı.
Yasak Elma izleyicileri, Alihan’ın bu sürprizine tam not verirken, aynı zamanda müzisyen olan ve albüm çıkaran Onur Tuna’nın dizdeki isimi Alihan'ın sesini de bir kez daha dinlemiş oldular.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER