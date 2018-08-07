Yasak Elma taciz skandalında Talat Bulut hakkında karar verildi!

Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde, Halit Argun karakterini canlandıran oyuncu Talat Bulut'un, aynı sette çalışan kostüm asistanı Ö.Ç.'yi taciz ettiği iddiları gündeme bomba gibi düşmüştü. 18 yaşındaki Ö.Ç. Talat Bulut'un kendisini dudaklarından öptüğünü iddia etmişti. Aradan geçen süre zarfında Talat Bulut'un başka isimleri de taciz ettiği iddiaları ortata çıkmıştı. Talat Bulut olayında yeni bir gelişme yaşandı ve Bulut hakkında karar verildi.

KARAR VERİLDİ; Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada müşteki Özge Şimşek'in, şikâyetçi olduğu Talat Bulut'un ve şahitlerin ifadeleri alındı. Soruşturma neticesinde müşteki Özge Şimşek'in iddialarını doğrular nitelikte ve dava açmaya yetecek düzeyde delil elde edilemediği için 'takipsizlik' kararı verildi.

Olaya ilişkin bir açıklama yapan kostüm asistanı Özge Şimşek "Dava açacağım şahitlerimle. Yaptıkları cezasız kalmamalı, başka kimse benimle aynı şeyi yaşamasın” demişti. Bu sözlerin ardından Talat Bulut bir açıklama yaparak "Hakkımda çıkan asılsız iddiaları şaşkınlıkla izliyorum. Gerçekle hiçbir alakası olmayan bu ithamlar beni ve ailemi çok üzdü. Bu gerçek dışı iddiayı ortaya atan ilgili kişi ve bilip bilmeden karalayıcı yorum yapıp hakaret eden herkes hakkında yargı yoluna başvuracağımı kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerini kullanmıştı.

