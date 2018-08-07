Yasak Elma taciz skandalında Talat Bulut hakkında karar verildi!

Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yasak Elma dizisinin Halit Argun'u Talat Bulut'un, 18 yaşındaki kostüm asistanı Ö.Ç. taciz ettiğine ilişkin yürütülen soruşturma sonunda karar verildi. Talat Bulut hakkında son karar ne? İşte taciz skandalıyla ilgili detaylar.

Yasak Elma taciz skandalında Talat Bulut hakkında karar verildi!

Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde, Halit Argun karakterini canlandıran oyuncu Talat Bulut'un, aynı sette çalışan kostüm asistanı Ö.Ç.'yi taciz ettiği iddiları gündeme bomba gibi düşmüştü. 18 yaşındaki Ö.Ç. Talat Bulut'un kendisini dudaklarından öptüğünü iddia etmişti. Aradan geçen süre zarfında Talat Bulut'un başka isimleri de taciz ettiği iddiaları ortata çıkmıştı. Talat Bulut olayında yeni bir gelişme yaşandı ve Bulut hakkında karar verildi.

114
Yasak Elma taciz skandalında Talat Bulut hakkında karar verildi!

Oyuncu Talat Bulut'un başrol oynadığı Yasak Elma dizisinin setinde 'kostüm asistanı' olarak görev yapan Özge Şimşek, Talat Bulut'un 31 Mayıs'ta dizi setinde kendisini taciz ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturma başlatan savcılık, Özge Şimşek'in iddialarını incelemeye aldı. Soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyordu.

214
Yasak Elma taciz skandalında Talat Bulut hakkında karar verildi!

KARAR VERİLDİ; Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada müşteki Özge Şimşek'in, şikâyetçi olduğu Talat Bulut'un ve şahitlerin ifadeleri alındı. Soruşturma neticesinde müşteki Özge Şimşek'in iddialarını doğrular nitelikte ve dava açmaya yetecek düzeyde delil elde edilemediği için 'takipsizlik' kararı verildi.

314
Yasak Elma taciz skandalında Talat Bulut hakkında karar verildi!

Olaya ilişkin bir açıklama yapan kostüm asistanı Özge Şimşek "Dava açacağım şahitlerimle. Yaptıkları cezasız kalmamalı, başka kimse benimle aynı şeyi yaşamasın” demişti. Bu sözlerin ardından Talat Bulut bir açıklama yaparak "Hakkımda çıkan asılsız iddiaları şaşkınlıkla izliyorum. Gerçekle hiçbir alakası olmayan bu ithamlar beni ve ailemi çok üzdü. Bu gerçek dışı iddiayı ortaya atan ilgili kişi ve bilip bilmeden karalayıcı yorum yapıp hakaret eden herkes hakkında yargı yoluna başvuracağımı kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerini kullanmıştı.

414
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro