Yasak Elma oyuncusu Talat Bulut'a ne olmuş öyle sosyal medya ayağa kalktı

Kostüm asistanına taciz ettiği iddialarıyla gündeme gelen Fox TV'deki Yasak Elma dizisinin Halit'i Talat bulut, şimdi de sosyal medya hesabından yayınladığı ilginç fotoğraflarıyla konuşuldu.

Yasak Elma oyuncusu Talat Bulut'a ne olmuş öyle sosyal medya ayağa kalktı

FOX TV'deki Yasak Elma dizisinin setinde 19 yaşındaki kostüm asistanı Özge Ş.'yi taciz ettiği iddiasıyla gündeme gelen Talat Bulut, şimdi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuşuldu. Bulut, uzun örgülü saçları ve değişik kıyafetleriyle verdiği pozları "Bugün TBT, son dakika gerçekleştirdikleri Bizans oyunlarına yenik düşmüş bir film karakteri." notuyla paylaştı.

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Yasak Elma oyuncusu Talat Bulut'a ne olmuş öyle sosyal medya ayağa kalktı

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken ünlü oyuncunun tarzı, şarkıcı Tarık Mengüç'e benzetildi. Bulut'a bir takipçisi, "Evrim değiştirmişsiniz resmen. Yaş aldıkça çılgın bir adama dönüşüyorsunuz. İnanamıyorum size. Sürprizlerle dolusunuz. Yakışıyor ama" yorumunu yaptı.

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Yasak Elma oyuncusu Talat Bulut'a ne olmuş öyle sosyal medya ayağa kalktı

KOSTÜM ASİSTANI DAVASINDA TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMİŞTİ: Yasak Elma dizi setinde kostüm asistanı olarak çalışan Özge Ş., 6 Haziran’da Talat Bulut’un kendisine cinsel saldırı ve tacizde bulunduğu iddiasıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Yürütülen soruşturmanın sonucunda 2 Ağustos’ta savcılık tarafından dosyaya takipsizlik kararı verilmesinin ardından Talat Bulut harekete geçmişti.

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Yasak Elma oyuncusu Talat Bulut'a ne olmuş öyle sosyal medya ayağa kalktı

Bulut, dizinin kostüm asistanı Özge Ş.'ye 100 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Böylece ünlü oyuncunun farklı mahkemelerde tazminat davası açtığı kişilerin sayısı 8’e ulaşmıştı. Peki Talat Bulut kimlere dava açtı?

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