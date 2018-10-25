Yasak Elma oyuncusu Talat Bulut'a ne olmuş öyle sosyal medya ayağa kalktı

FOX TV'deki Yasak Elma dizisinin setinde 19 yaşındaki kostüm asistanı Özge Ş.'yi taciz ettiği iddiasıyla gündeme gelen Talat Bulut, şimdi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuşuldu. Bulut, uzun örgülü saçları ve değişik kıyafetleriyle verdiği pozları "Bugün TBT, son dakika gerçekleştirdikleri Bizans oyunlarına yenik düşmüş bir film karakteri." notuyla paylaştı.