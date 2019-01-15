Yasak Elma itirafı aylar sonra geldi! Şevval Sam bombayı patlattı

FOX TV ekranlarında 2 buçuk sezondur devam eden Yasak Elma dizisi özellikle son bölümleriyle reytinglerde zirveyi zorluyor. Sezon başı büyük sorunlar yaşayan dizi hakkında en bomba itiraf başrol oyuncusu Şevval Sam'dan geldi.

Yasak Elma FOX TV'de pazartesi akşamları ekrana geliyor. 2 buçuk sezondur devam eden dizi özellikle heyecan dolu son bölümleri ile kaybettiği reytingleri tekrar kazandı ve seyirciyi kendine çekti. Fakat sezonun başında büyük skandal ile çalkalanan dizi hakkında en bomba itirafı Şevval Sam yaptı. Twitter

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Bilindiği üzere başrol oyuncularından Talat Bulut'un adı taciz skandalına karışmış ve dizi setinde bir genç kızı taciz ettiği iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından ortalık karışmış ve oyuncular Talat Bulut'a karşı cephe almıştı. Twitter

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Her ne kadar Talat Bulut bu iddialardan aklanarak çıksa da özellikle dizinin kadın oyuncuları Talat Bulut'u yerden vurmuş ve set dışında görüşmemeye başlamış ve Bulut'a tavır almıştı. Twitter

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