Yasak Elma itirafı aylar sonra geldi! Şevval Sam bombayı patlattı

Yasak Elma FOX TV'de pazartesi akşamları ekrana geliyor. 2 buçuk sezondur devam eden dizi özellikle heyecan dolu son bölümleri ile kaybettiği reytingleri tekrar kazandı ve seyirciyi kendine çekti. Fakat sezonun başında büyük skandal ile çalkalanan dizi hakkında en bomba itirafı Şevval Sam yaptı.
Bilindiği üzere başrol oyuncularından Talat Bulut'un adı taciz skandalına karışmış ve dizi setinde bir genç kızı taciz ettiği iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından ortalık karışmış ve oyuncular Talat Bulut'a karşı cephe almıştı.
Talat Bulut'a en sert tepki ise dizide eski eşi Ender'i oynayan Şevval Sam'dan gelmişti. O dönem Talat Bulut iddiaları sorulunca Şevval Sam, maalesef hiç istemesem de aynı setteyiz' diyerek tarafını ve tavrını açıkca ortaya koymuştu.
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