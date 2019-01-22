Yasak Elma dizsinin Ender'i Şevval Sam itiraf etti! Kuşlar uçar onsuz olmaz

Pazartesi akşamları FOX TV'de ekrana gelen Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Şevval Sam sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. “Diziyle müzik aynı anda zor olmuyor mu?” sorusuna bakın ne yanıt verdi?

Yasak Elma dizsinin Ender'i Şevval Sam itiraf etti! Kuşlar uçar onsuz olmaz

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Şevval Sam önceki gece Kıbrıs Concorde Luxury Resort’ta sahne aldı. Program öncesi habercilerle bir araya gelen Şevval Sam yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Tatile gitmediğini söyleyen Şevval Sam “Dizi çekimleri ile sahne programlarını bir arada yürütmek zor olmuyor mu?” sorusuna şu yanıtı verdi:

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Yasak Elma dizsinin Ender'i Şevval Sam itiraf etti! Kuşlar uçar onsuz olmaz

ŞARKI SÖYLEMEK BENİM İÇİN BİR KONUŞMA BİRİMİ... Şarkıcı, “Diziyle müzik aynı anda zor olmuyor mu?” sorusuna, “Yasak Elma’daki Ender karakterinden keyif alıyorum. Müziksiz de olmaz. Şarkı söylemek benim için bir konuşma biçimi. Kuşlar uçar, Şevval söyler” cevabını verdi.


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Yasak Elma dizsinin Ender'i Şevval Sam itiraf etti! Kuşlar uçar onsuz olmaz

Bilindiği üzere başrol oyuncularından Talat Bulut'un adı taciz skandalına karışmış ve dizi setinde bir genç kızı taciz ettiği iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından ortalık karışmış ve oyuncular Talat Bulut'a karşı cephe almıştı.

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Yasak Elma dizsinin Ender'i Şevval Sam itiraf etti! Kuşlar uçar onsuz olmaz

Her ne kadar Talat Bulut bu iddialardan aklanarak çıksa da özellikle dizinin kadın oyuncuları Talat Bulut'u yerden vurmuş ve set dışında görüşmemeye başlamış ve Bulut'a tavır almıştı. Talat Bulut'a en sert tepki ise dizide eski eşi Ender'i oynayan Şevval Sam'dan gelmişti. O dönem Talat Bulut iddiaları sorulunca Şevval Sam, 'Maalesef hiç istemesem de aynı setteyiz' diyerek tarafını ve tavrını açıkça ortaya koymuştu.

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