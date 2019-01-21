Yasak Elma bu akşam var mı 29. yeni bölümde kim ölüyor?

Yasak Elma yeni bölüm bu akşam var mı sorusu dizinin hayranları tarafından bugün sıkça arandı. 3 haftalık sezon arası veren dizi yeni ve heyecan dolu bir bölümle bu akşam ekrana gelecek. Yeni bölümde izleyici büyük bir şok yaşayacak. Valizini alıp evden kaçan Yıldız, Kemal'in evine gidince şok olacak. Çünkü Kemal ve Zehra nikah masasında şahitler huzurunda nikah defterine imzayı atacak. Yıldız'dan açıklama bekleyen Halit ise oğlunun kaza yaptığı haberi ile darmadağın olacak.

Yayınlandığı her hafta heyecan yaratan Yasak Elma yeni bölümü bugün FOX ekranlarında olacak. Cevabı merak edilen birçok soru bulunan yeni bölümde Yıldız'ın içine düştüğü durumdan nasıl kurtulacağı sabırsızlıkla bekleniyor. Zeynep ile Alihan’ın arası düzelecek mi merak edilen konular arasında yer alıyor.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN: Yasak Elma 29. yeni bölüm fragmanı bugün ekrana geldi. Fragmanda dizinin yayın tarihi açıklandı. Yasak Elma önümüzdeki pazartesi yani 21 Ocak Pazartesi günü ekranda olacak. Yasak Elma son bölüm finalinde Yıldız'ın büyük hatasına yer verildi. Halit'i terk eden Yıldız, Kemal'e sığınmak istedi. Ama çok geç kalmıştı. Şimdi Yıldız'ın bu durumdan nasıl kurtulacağı merak ediliyor. Şöhret ve maddi gücü nedeniyle evlendiği Halit ile evliliği bitecek mi bunu hep beraber göreceğiz. Ayrıca Zeynep ile Alihan da henüz barışmış değil. Alihan, Zeynep'e gerçekleri anlatarak kendini affettirmeye çalışsa da Zeynep onu dinlemeye bile tahammül edemiyor.

YASAK ELMA 28. BÖLÜMDE NELER OLDU: Zeynep ofisine geldiğinde köpeği ile karşılaşıyor. Sevgi ile ona yaklaştı. Alihan da onları izliyor. Alihan, Zeynep'e kızdığını söyledi. Ama Zeynep ona kızmaya hakkı olmadığını söyledi. Alihan her şeyi anlatmayı ama karşılığında da onu affetmesini istedi. Zeynep ile Alihan arasında bir kez daha gerginlik yaşandı. Alihan Zeynep'e pişman olacaksın diyerek oradan ayrıldı.