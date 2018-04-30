Yasak Elma 8.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Alihan ve Zeynep ayrılacak mı

FOX TV ekranlarında kısa bir süre önce izleyici karşısına çıkmaya başlayan Yasak Elma yeni bir akım yarattı. Her bölümü merak izleniyor tıpkı Yasak Elma 7.son bölümü gibi. Ender, alengirli oyunlarına devam ederken, sıradaki hedefi Alihan. Yasak Elma 7.son bölüm ardından Yasak Elma 8.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gelin önce Yasak Elma 7.son bölüm özetine bakalım hemen ardından Yasak Elma 8.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

YASAK ELMA 7.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; Ender Yıldız ve Zeynep’i bitirmek için her yolu deniyordur. Ender’in oyunlarının Alihan ve Zeynep’e sıçraması, Alihan ve Zeynep ilişkisini bir sınavdan geçirecektir.

Halit ise Yıldız’la olamayacağı gerçeğini kabul edip, hayatına devam etme kararı alır. Halit’in bu kararı Yıldız için hayal kırıklığı olur. Ya baş koyduğu yolda ilerleyecek, ya da her şeyden vazgeçecektir... Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 8.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI; henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.