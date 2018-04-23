Yasak Elma 7.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Ender Alihan'ı inandırabilecek mi

FOX TV ekranlarında kısa bir süre önce izleyici karşısına çıkmaya başlayan Yasak Elma yeni bir akım yarattı. Her bölümü merak izleniyor tıpkı Yasak Elma 6.son bölümü gibi. Ender, alengirli oyunlarına devam ederken, sıradaki hedefi Alihan. Ender, kendini Alihan'a inandırabilecek mi? Yasak Elma 6.son bölüm ardından Yasak Elma 7.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gelin önce Yasak Elma 6.son bölüm özetine bakalım hemen ardından Yasak Elma 7.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

YASAK ELMA 6.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; Ender Yıldız’ın Halit’in yanına geri döndüğünü görünce, bir kumpasa kurban gittiğini anlar ve Yıldız’ın gerçek yüzünü Halit’e göstermek için ant içer. Yıldız masumiyetini kullanarak Halit’i kazanmaya uğraşırken, Halit’in peşinde sadece Ender’in olmadığını anlayacaktır.

Alihan ise kendi hazırladığı oyunda yenilmenin acısını Zeynep’e sürpriz yaparak çıkarır. Alihan’ın beklenmedik hareketi Zeynep’in duygularını kontrol etmesini çok zorlaştıracaktır… Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 7.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; henüz yayınlanmadı. Ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.