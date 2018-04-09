Yasak Elma 5.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Ender gerçekleri öğrenecek

FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve büyük bir sürpriz yapan Yasak Elma dizisi 4.son bölümü ile nefes kesti. Şevval Sam'ı ilk kez kötü kadın olarak izlediğimi Yasak Elma yeni bölümleriyle yeni sürprizlere gebe. Yasak Elma 4.son bölüm ardından Yasak Elma 5.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Önce gelin Yasak Elma 4.son bölümde neler oldu özetine bakalım hemen ardından Yasak Elma 5.yeni bölüm fragmanını izleyelim. Yasak Elma her pazartesi Fox'ta!

YASAK ELMA 5.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; Ender sahip olduğu her şeyi kaybetmesinin ardından iyice hırçınlaşmıştır. Kendi düştüğü durumu eski dostlarından gizlemeye çalışırken tüm kapılar bir bir yüzüne kapanır. Yıldız eski iş yerine geri döner ama orası artık onun için güvenli değildir.

Zeynep ise Alihan’dan kaçmaya çalıştıkça onu daha çok düşündüğünü ve onu içinde büyüttüğünü anlar. Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 5.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; 4.bölümü yayınlandıktan sonra yayınlanacak olan Yasak Elma 5.yeni bölüm fragmanı, yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.