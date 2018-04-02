Yasak Elma 4.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Ender intikam peşinde

Fox TV'nin başlar başlamaz adından sıkça söz ettiren ve söz ettirmeye devam edecek gibi duran yeni dizisi Yasak Elma'nın 3.son bölümü yayınlandı. Ender intikam yeminleri içmeye devam ediyor. Yasak Elma 3.son bölümün ardından Yasak Elma 4.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hadi gelin Yasak Elma 3.son bölüm özetinin ardından Yasak Elma 4.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

YASAK ELMA 3.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; Ender, Yıldız’ı hafife almanın cezasını ağır öder. Kardeşi Caner’le düşüşünü kimseye göstermemek için çabalar. Yıldız, Halit’le ilgili riskli bir karar verir. Zeynep ve Alihan’ın yaşadığı gerginlikler onları daha da yakınlaştırır Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 4.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI; henüz değil ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.