Yasak aşkıyla fotoğrafı çıkmıştı! İlan yoluyla boşanacak

Yasak aşkıyla fotoğrafı çıkmıştı! İlan yoluyla boşanacak

İmar Bankası ve Adabank’ı zarar uğrattığı gerekçesi ile hakkında davalar açılan ve yaklaşık 13 yıldır firari olan iş adamı Hakan Uzan’ın eşi Özlem Uzan’ın açtığı boşanma davasında yeni gelişme var. Vatan Gazetesi'nde yer alan habere göre; Adabank davasında beraat ettikten sonra Kasım 2016’da yurda dönen ve eşi Hakan Uzan’a boşanma davası açan Özlem Uzan, müşterek çocukları Ata Kemal Muhammet’in velayetini, 8 milyon TL tazminat ve aylık 50 bin TL nafaka istedi. Özlem Uzan’ın avukatı İstanbul Aile Mahkemesi’ne verdiği dilekçede, müvekkilinin 2003 yılında eşinin isteğiyle yurt dışına çıktığını ve yıllarca beraat ettiği hakkındaki Adabank davası nedeniyle Türkiye’ye dönemediğini belirtti. Özlem Uzan’ın yurt dışında çocuğuyla yalnız yaşamak zorunda kaldığını belirten avukat, Hakan Uzan’ın eşinin Türkiye’ye dönmesine engel olduğunu iddia etti.

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Yasak aşkıyla fotoğrafı çıkmıştı! İlan yoluyla boşanacak

KONSOLOSLUĞA SIĞINMIŞ: Dilekçede Özlem Uzan’ın gördüğü şiddetten dolayı Türk Konsolosluğu’na sığınarak geçici pasaport aldığını ve bu şekilde ülkesine döndüğü belirtilerek, tarafların boşanmasına karar verilmesi istendi. Mahkeme, Hakan Uzan’a ulaşılamayınca yeni bir karar verdi. Uzan’ın yurt içi ve Fransa’daki adreslerine yapılan tebligatlara da cevap verilmediğini belirten Aile Mahkemesi, Hakan Uzan’a ulaşmak için dava dilekçesinin ilan yoluyla tebliğine karar verdi. Ulusal gazetelere verilecek ilandan sonra Hakan Uzan’ın duruşmaya gelmemesi durumunda, dava yokluğunda yapılacak. Hakan Uzan, bu durumda mahkemenin yapacağı işlemlere itiraz edemeyecek.

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Yasak aşkıyla fotoğrafı çıkmıştı! İlan yoluyla boşanacak

UZAN'IN AVUKATI: TEBLİGAT ULAŞMADI
Hakan Uzan’ın Türkiye’deki eski avukatı Celal Ülgen, Vatan'a yaptığı açıklamada, müvekkillinin Fransa’daki adresine tebligat yapılmadığını belirterek, mahkemenin aldığı kararın hatalı olduğunu söyledi. Avukat Ülgen, “Tebligat ulaşmamasına rağmen mahkemenin gazetelere ilan vererek aldığı tebliğ kararı hatalıdır. Müvekkilimin adresi bellidir. Yurt dışında yaşayanlara yapılacak tebligat usulü bellidir. Usül yanlış işlemiştir” dedi.

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Yasak aşkıyla fotoğrafı çıkmıştı! İlan yoluyla boşanacak

Hatırlanacağı gibi Özlem Uzan Beşiktaş'ın eski başkanı ve iş adamı Serdar Bilgili'yle aşk yaşıyor. Eski sunucuyla görüntülenme korkusu olmadan görüşmek isteyen Serdar Bilgili'nin otelin en pahalı odasını aşkına tahsis ettiği iddia edilmişti. Özlem Uzan, yasak aşkının otelinde geceliği 500 euro (yaklaşık 2 bin 200 TL) olan Bosphorus Pasha adlı odada haftanın 4 günü konaklamaya başladı. Bu sayede Serdar Bilgili ile gözlerden uzak görüşebilen Özlem Hanım'ın ünlü işadamının yaptığı bu jestten de çok memnun olduğu öğrenildi.

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