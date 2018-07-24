Yasak aşkı teklifini kabul etmedi sonrası korkunç

Olay, saat 08.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi ve eşinden boşanmış olan Saibe Yükselir, dün Rahim A.'nın iş yerine gelerek, iddiaya göre eşinden boşanıp kendisiyle evlenme sözünü yerine getirmesini istedi. İkili bunun üzerine tartıştı. Tartışma sırasında olay yerine gelen polis geldi. Çift birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını söyleyerek barıştı.